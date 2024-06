Cuauhtémoc Blanco Pide a Chivas que le Abra la Puerta a Futbolistas Extranjeros

¿Es momento de que Chivas abra sus puertas a jugadores extranjeros? Para el exjugador del América y ahora gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ¡sí!

En una entrevista para el programa 'Faitelson Sin Censura', el 'Cuau' dijo que si el equipo tapatío empieza a admitir jugadores de otros países, podría tener posibilidades de competir más y aspirar a los títulos.

Eso es decisión de la afición, a mí en lo particular me gustaría porque hubiera más competencia ahorita si tuviera extranjeros, porque ahorita ahí va, ahí va, puede llegar a la Liguilla pero no es favorito para ser campeón