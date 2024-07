¡De Película! Alpine Lucirá Diseño Inspirado en Deadpool y Wolverine en GP de Bélgica

La escudería Alpine de Fórmula 1 (F1) presentó el modelo especial, inspirado en Deadpool, que lucirán sus monoplazas durante el Gran Premio de Bélgica, que se llevará a cabo del 26 al 28 de julio próximos.

A través de sus redes sociales, la escudería francesa presentó los detalles que lucirán los autos de Esteban Ocon y Pierre Gasly para el fin de semana, dejando atrás el tradicional azul del equipo, para lucir los colores rojo y negro, característicos del anti-héroe de Marvel.

Además, en la parte posterior de los monoplazas se observan las marcas de las garras de Wolverine.

BWT Alpine F1 Team 🤝 Deadpool & Wolverine



Introducing our exclusive livery for the #BelgianGP pic.twitter.com/3GDJvrIPXT