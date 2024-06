Edson Álvarez Confirma que Su Participación en la Copa América Terminó

El capitán de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, dio a conocer su baja definitiva de la Copa América 2024 después de haber sufrido una lesión en el partido frente a Jamaica.

Me sentí con la responsabilidad y las ganas de ser yo quien les dé este mensaje. Desafortunadamente, mi participación en Copa América ha llegado a su fin

El jugador aseguró que perderse este torneo es un golpe duro para su carrera profesional, no obstante, dijo que le servirá de aprendizaje para el futuro.

No tengo palabras, es un duro golpe para mí porque tenía esa ilusión, al igual que mis compañeros. Son cosas que pasan en el futbol y tendré que aprender y crecer de todo esto

Mediante un video publicado en la redes sociales del Tri, El Machín dio a conocer que, a pesar de la lesión que lo alejara de las canchas por un tiempo, permanecerá con la Selección Mexicana para apoyarlos hasta que concluya su participación.

También quería comunicarles que he tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta que el final, de apoyarlos y alentarlos como siempre lo he hecho, ahora me tocará fuera de la cancha.