Estadio Camp Nou Liga española

Este martes, la vicepresidenta del FC Barcelona, Elena Fort, afirmó que el Camp Nou era el estadio más seguro de España y que ya se había entregado al Ayuntamiento toda la documentación necesaria para obtener la licencia de primera ocupación. No obstante, pocas horas después, el consistorio negó dicha afirmación.

Durante un encuentro informativo con la prensa, al que asistieron miembros del Ayuntamiento, Bomberos y la Guardia Urbana, las autoridades locales informaron que, pese a la colaboración continua con los responsables técnicos del Barça, la revisión más reciente de las obras detectó varios problemas que aún deben corregirse.

¿Qué requisitos necesita el Camp Nou?

El Ayuntamiento indicó que, una vez que el Camp Nou cumpla los requisitos de la “fase 1a” y la licencia de obra, se podrá conceder la licencia de primera ocupación para reabrir el estadio, aunque la máxima prioridad sigue siendo la seguridad de los asistentes, destacó Laia Bonet, primera teniente de alcaldía.



El jefe de Bomberos de Barcelona, Sebastià Massagué, advirtió que el Spotify Camp Nou aún no puede reabrir debido a fallos de seguridad, principalmente en las rutas de evacuación, que deben corregirse para garantizar la salida segura del público y permitir la entrega de la licencia correspondiente.

¿Cuándo abriría el estadio blaugrana?

Para que el Camp Nou obtenga la licencia de primera ocupación y pueda reabrir, el FC Barcelona debe entregar al Ayuntamiento la documentación que acredite la corrección de las deficiencias, tras lo cual los técnicos municipales inspeccionarán el estadio antes de autorizar su apertura.

Notas relacionadas: ¿Cómo Quedará el Estadio Nou Camp, Tras Remodelación?