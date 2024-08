El Medallista Olímpico Osmar Olvera pide un México "Más Unido"

Osmar Olvera pidió a su llegada a México el jueves que su país sea “más unido”. El doble medallista olímpico dijo que espera haber inspirado a niñas, niños e incluso adultos a luchar por sus sueños. Y que espera un México más unido con las dos medallas que logró.

En los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, Osmar Olvera obtuvo dos medallas, una de plata con su compañero Juan Manuel Celaya, en trampolín sincronizado de tres metros, y otra de bronce, en trampolín de tres metros individual.

Con este logro, se convierte en el sexto mexicano en ser doble medallista en unos mismos Juegos Olímpicos, situación que espera ayude a la unidad del país.

Se siente bonito que me reciban así, no lo imaginaba. Sabía que ganar dos medallas era importante, pero no de esta forma; gracias a todo México por el apoyo