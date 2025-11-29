Estos son los Equipos Clasificados a Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX

La Liguilla del futbol mexicano está en marcha con la instancia de los cuartos de final. Sin embargo, luego de esta ronda únicamente quedarán cuatro equipos, los cuales disputarán las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El primer clasificado a dicha fase del certamen es Monterrey. Los Rayados se impusieron a las Águilas del América por marcador global de 3-2, evitando una remontada por parte del cuadro azulcrema. Gracias a eso, los pupilos de Doménec Torrent siguen en disputa por ganar el campeonato del futbol mexicano, mientras que el conjunto dirigido por André Jardine quedó eliminado.

El vigente campeón del futbol mexicano, el Toluca, también consiguió su boleto a las semifinales del torneo. El cuadro dirigido por el 'Turco' Mohamed se impuso 2-1 en el global a los Bravos de Juárez y con ello, amarró su pase a la siguiente instancia del Apertura 2025.

Equipos clasificados a semifinales de Liga MX

Esta es la lista de los clubes que ya tienen asegurado su boleto a las semifinales del Torneo Apertura 2025:

Monterrey

Toluca

Información en desarrollo