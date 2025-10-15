Nuevo León Prepara Espacios Verdes para el Mundial FIFA 2026

Como parte de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026, Nuevo León realiza intervenciones en espacios públicos de la ciudad de Monterrey con alto flujo de visitantes.

Dos de los proyectos más relevantes son el Parque del Agua, actualmente en construcción junto al Estadio BBVA, y la remodelación del Parque Fundidora, que será sede oficial del Fan Fest. Ambas obras buscan mejorar la infraestructura urbana y ampliar la oferta recreativa durante el evento.

Parque del Agua: nuevo espacio urbano junto al Estadio BBVA

El Parque del Agua es un proyecto de espacio público que se construye junto al Estadio BBVA, en el área metropolitana de Monterrey. Tendrá una extensión de 80 hectáreas y su apertura está prevista para la primavera de 2026, coincidiendo con la realización de la Copa Mundial de la FIFA.

La obra contempla áreas verdes, zonas de esparcimiento y un Foro al Aire Libre con capacidad para 4 mil personas. Además, funcionará como nodo de conectividad entre el estadio y otros puntos urbanos como el Cerro de La Silla, el zoológico La Pastora, el Hospital Infantil, el DIF Capullos y el Corredor Verde que llega hasta el Parque España.

La inversión estimada para el Parque del Agua es de 1,200 millones de pesos, como parte de un paquete de 1,500 millones de pesos que incluye también intervenciones en La Huasteca y la Macroplaza.

Parque Fundidora: adecuaciones para recibir visitantes internacionales

El Parque Fundidora, que será sede del Fan Fest durante el Mundial, está en proceso de remodelación.

Las obras incluyen:

Renovación e iluminación de la pista.

Instalación de WiFi gratuito.

Cámaras de seguridad digital.

Señalética nueva.

Rehabilitación de la Macroplaza.

Creación de una zona canina.

Instalación de bebederos y botes de basura.

Renovación del estacionamiento con toldos para sombreado.

Estas intervenciones buscan adecuar el parque para recibir a visitantes nacionales e internacionales, además de mejorar la experiencia de los usuarios locales. La inversión destinada a Fundidora asciende a los 133 millones de pesos.

¿Qué es el FIFA Fan Fest Monterrey 2026?

El Fan Fest en Monterrey será uno de los tres que se realizarán en México (junto con Guadalajara y Ciudad de México), como parte de las celebraciones del Mundial FIFA 2026. Estos espacios están pensados para que los aficionados disfruten del torneo sin necesidad de asistir a los estadios.

¿Qué podemos esperar del Fan Fest?

Pantallas gigantes para ver todos los partidos en vivo.

Conciertos y espectáculos culturales.

Actividades interactivas para todas las edades.

Zona gastronómica con comida local e internacional.

Activaciones de patrocinadores oficiales.

Espacios seguros y accesibles para toda la familia.

¿Cuándo y cuánto costará?

Las fechas exactas aún no han sido confirmadas oficialmente, pero se espera que el Fan Fest se realice durante todo el periodo del Mundial, que inicia el 11 de junio de 2026.

El acceso será gratuito, como en ediciones anteriores del Fan Fest.

Próximos anuncios

En cuanto a la cartelera de artistas, horarios y programación específica, estos se darán a conocer en los próximos meses, conforme se acerque el evento. Se recomienda seguir los canales oficiales de la FIFA y del gobierno de Nuevo León para actualizaciones.