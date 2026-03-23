Estadio Ciudad de México Supera Pruebas de Audio y Video; Así Luce Previo al México vs Portugal

El Estadio Ciudad de México, llamado Estadio Banorte y, antes, Estadio Azteca, superó las pruebas finales de audio y video la noche de este domingo 22 de marzo, como parte de los últimos detalles que son afinados previo a la reinaugaración con el México vs Portugal del próximo 28 de marzo.

Grupo Ollamani, encargado de administrar y operar el coloso de Santa Úrsula, informó que la revisión se realizó en presencia de autoridades del futbol de México e internacionales.

"Nuestro #EstadioBanorte ha superado esta noche las pruebas finales de audio y video en presencia de autoridades del futbol nacionales e internacionales", señaló en su cuenta oficial de X.

"Nos estamos alistando para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única", añadió.

Asimismo, compartió videos y una fotografía de cómo luce el interior del estadio.