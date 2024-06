¡Luto en el Beisbol! Fallece Willie Mays, Leyenda de la MLB y los Gigantes de San Francisco

La leyenda del beisbol de las Grandes Ligas y los Gigantes de San Francisco Willie Mays, falleció este martes a los 93 años de edad. Lo anterior fue confirmado por la propia familia del exjugador y la organización de SF.

"Mi padre ha fallecido en paz y rodeado por sus seres queridos", escribió su hijo Michael Mays, en un comunicado que emitió el equipo de los Gigantes. Y añadió lo siguiente:

Quiero agradecer a todos ustedes, desde el fondo de mi corazón roto, por el amor incondicional que le han mostrado durante años. Ustedes han sido la inspiración de su vida

El jardinero central era el miembro más longevo del Salón de la Fama que seguía con vida. Su forma de atrapar la pelota con el guante y sus recorridos por las bases mientras su gorra salía volando simbolizaron su alegría por jugar.

Su atrapada por encima del hombro para hacerse de un largo batazo en la Serie Mundial de 1954 es una de las hazañas defensivas más celebradas en el beisbol.

Mays murió dos días antes de un juego entre los Gigantes y los Cardenales de San Luis, en el que se honraría a las Ligas Negras en el Rickwood Field de Birmingham, Alabama.

"Todo el beisbol de las Grandes Ligas está de luto, cuando nos preparamos para reunirnos en el mismo parque donde comenzó una carrera y un legado como ningún otro. Willie Mays llevó su brillantez en todos los aspectos desde los Black Barons de la Liga Negra Americana hasta la franquicia histórica de los Gigantes, de costa a costa en Nueva York y San Francisco", expresó el comisionado Rob Manfred.

Willie inspiró a generaciones enteras de peloteros y fanáticos a medida que este deporte creció y se ganó de verdad su lugar como nuestro Pasatiempos Nacional. Sus logros y estadísticas increíbles apenas sirven para comenzar la descripción de la maravilla que era ver a Willie dominar el beisbol en cada forma imaginable. Nunca olvidaremos a este verdadero Gigante, dentro y fuera del terreno

Las marcas de Willie Mays

A lo largo de 22 temporadas, casi todas con los Gigantes de Nueva York y luego de San Francisco, Mays bateó para .302, conectó 660 jonrones, totalizó con 3 mil 283 hits, anotó más de 2 mil carreras y ganó 12 Guantes de Oro.

Por encima de sus números, Mays fue el jugador utilizado como barómetro para medir la grandeza en el diamante. Cuando algún jugador empezaba a despuntar en las décadas de los 50 y 60, se solía decir, "pero no es Willie Mays".

Cuando le preguntaron una vez su secreto para ser tan buen bateador, Mays dijo que había copiado todo.

Lo aprendí observando a (Joe) DiMaggio. Siempre lo imité

Willie Mays fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 1951, y su Jugador Más Valioso en 1954 y 1965. Además, es uno de pocos jugadores que conectaron más de 50 cuadrangulares más de una vez, y uno de 16 (hasta 2014) con cuatro vuelacercas en un mismo partido, una gesta que consiguió el 30 de mayo de 1961 en Milwaukee.

Honestamente, puedo decir que nunca traté de batear un jonrón a propósito. De hecho, sé que si tratara de hacerlo, probablemente saldría un elevado de out

Mays fue más que sus cifras, y será recordado por la espectacular manera en que jugó. De hecho, su increíble atrapada que ayudó a los Gigantes a ganar el primer partido de la Serie Mundial de 1954 es una de las jugadas defensivas más famosas en la historia del beisbol.

Después de siete años en Nueva York, Mays y los Gigantes se mudaron a San Francisco tras la temporada de 1957. Luego regresó a Nueva York para terminar su carrera con los Mets en 1972-73.

Cuando se retiró, Willie Mays estaba entre los líderes históricos en varias categorías. Además de sus cuadrangulares, era quinto en carreras con 2 mil 62, sexto en turnos al bate con 10 mil 881, sexto en partidos jugados con 2 mil 992, séptimo en remolcadas con mil 903, noveno en hits con 3 mil 253 y décimo en slugging con.577.

Mays, quien bateó .302 de por vida, ganó el título de bateo de la Nacional en 1954 con promedio de .345. Esa fue una de las 21 ocasiones que su nombre apareció en el primer puesto en la categoría importante de bateo.

