¿Dónde y Cuando se Pueden Comprar los Boletos para el Mundial 2026?

La FIFA dio a conocer el nombre de la empresa que será encargada de la administración y distribución de boletos, así como hospitalidad y diversos paquetes de experiencia para los fanáticos que asistirán al próximo Mundial de futbol a celebrarse en 2026 en México-Estados Unidos y Canadá.

Se trata de la empresa On Location, líder mundial en la organización de experiencias, servicios preferentes y viajes de primera categoría, de acuerdo a su página oficial.

"En colaboración con On Location, podremos organizar y ofrecer experiencias revolucionarias que atraigan a nuevos aficionados al futbol y brinden mejores vivencias a todas las personas que acudan a cualquiera de los espectaculares estadios de las 16 ciudades anfitrionas", señaló Mattias Grafström, secretario general de la FIFA.

