México Presenta Nueva Canción para Mundial 2026: Este Es el Tema con Julieta Venegas

La mañana de hoy, 29 de mayo de 2026, el Gobierno de México presentó la canción para el Mundial de Futbol, el cual se inaugurará con un magno evento el próximo 11 junio en el Estadio Ciudad de México.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se informó que se trata de un tema interpretado por la cantante Julieta Venegas y un ensamble coral de mujeres jóvenes del Conservatorio de Música, así como otras invitadas especiales.

Claudia Curiel, secretaria de Cultura, detalló que es una versión de “La Niña Futbolista”, canción original de Ignacio Silva, del grupo Los Patita de Perro, una banda mexicana de rock.

“Esta nueva versión tiene arreglos especiales del equipo de Julieta y un arreglo coral de Erika Bañuelos”, añadió.

Mensaje de igualdad

Curiel de Icaza agradeció a Los Patita de Perro por su generosidad y por la nueva versión para las nuevas generaciones de jovencitas.

Porque además queremos que este mensaje de igualdad resuene: hoy las mujeres todo podemos ser.

De acuerdo con la funcionaria federal, se hizo una grabación especial del tema en los Estudios Churubusco, que “se han estado renovando y han sido un enclave fundamental en la historia del cine y de lo audiovisual y hoy las instalaciones están mejor que nunca”.

La secretaria de Cultura agregó que se trata de una canción de 2 minutos detrás de la cual hubo mucho cariño y mucha gente, por lo que externó su agradecimiento a todos los involucrados.

¿Qué dice la canción?

Esta es la letra de la nueva versión de la canción “La Niña Futbolista” de Los Patita de Perro:

Hace tiempo en la ciudad

Vi una niña especial

Apasionada por el futbol

Daba patadas a un balón

Sin embargo su papá

Piensa como los demás

A las muñecas ella tiene que jugar

Para aprender a ser mamá

Le gusta cantar, le gusta brincar

Y jugar futbol es muy normal

Y se fue a inscribir a la Selección

Y le dijeron que estaba mal

Una niña no puede jugar futbol

Eso dicen los niños del salón

Pero cómo carambas, no puede ser

Las mujeres de hoy todo pueden ser

Y una tarde en que jugó

Metió un tremendo gol

Al equipo contrario se llevó

El portero hasta lloró

Desde entonces, como ven

Ya ha metido más de cien

Muchos equipos la quieren contratar

Y feliz mamá y papá

Le gusta cantar, le gusta brincar

Y jugar futbol es muy normal

Y se fue a inscribir a la Selección

Y dijeron llegó la mejor

Una niña sí puede jugar futbol

Eso dicen los niños del salón

Pero cómo carambas, no puede ser

Las mujeres de hoy todo pueden ser

Las mujeres de hoy todo pueden ser

Pueden meter un gol

Pueden meter el cien

Las mujeres de hoy todo pueden ser

Las mujeres de hoy todo pueden ser

Las mujeres de hoy todo pueden ser

Pueden meter un gol

Pueden meter el cien

SPB