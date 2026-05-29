México Presenta Nueva Canción para Mundial 2026: Este Es el Tema con Julieta Venegas
La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, presenta el tema para el Mundial de Futbol
Julieta Venegas interpretará tema para el Mundial 2026
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Presentan el tema del Mundial 2026: Julieta Venegas y jóvenes talentos reimaginan 'La Niña Futbolista'. Descubre más detalles.
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PorRedacción N+
La mañana de hoy, 29 de mayo de 2026, el Gobierno de México presentó la canción para el Mundial de Futbol, el cual se inaugurará con un magno evento el próximo 11 junio en el Estadio Ciudad de México.
Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se informó que se trata de un tema interpretado por la cantante Julieta Venegas y un ensamble coral de mujeres jóvenes del Conservatorio de Música, así como otras invitadas especiales.
Claudia Curiel, secretaria de Cultura, detalló que es una versión de “La Niña Futbolista”, canción original de Ignacio Silva, del grupo Los Patita de Perro, una banda mexicana de rock.
“Esta nueva versión tiene arreglos especiales del equipo de Julieta y un arreglo coral de Erika Bañuelos”, añadió.
Mensaje de igualdad
Curiel de Icaza agradeció a Los Patita de Perro por su generosidad y por la nueva versión para las nuevas generaciones de jovencitas.
Porque además queremos que este mensaje de igualdad resuene: hoy las mujeres todo podemos ser.
De acuerdo con la funcionaria federal, se hizo una grabación especial del tema en los Estudios Churubusco, que “se han estado renovando y han sido un enclave fundamental en la historia del cine y de lo audiovisual y hoy las instalaciones están mejor que nunca”.
La secretaria de Cultura agregó que se trata de una canción de 2 minutos detrás de la cual hubo mucho cariño y mucha gente, por lo que externó su agradecimiento a todos los involucrados.
¿Qué dice la canción?
Esta es la letra de la nueva versión de la canción “La Niña Futbolista” de Los Patita de Perro: