México Presenta Nueva Canción para Mundial 2026: Este Es el Tema con Julieta Venegas

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, presenta el tema para el Mundial de Futbol

Julieta Venegas interpretará tema para el Mundial 2026Julieta Venegas interpretará tema para el Mundial 2026

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Presentan el tema del Mundial 2026: Julieta Venegas y jóvenes talentos reimaginan 'La Niña Futbolista'. Descubre más detalles.

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