¿Qué Selecciones se Instalarán en México por Mundial 2026? Estos Son los 7 Equipos

Confirman siete selecciones que se instalarán en México para el Mundial 2026; te contamos cuáles son

MundialConfirman las 7 selección que se instalarán en México. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+