¿Qué Selecciones se Instalarán en México por Mundial 2026? Estos Son los 7 Equipos

La FIFA confirmó qué selecciones nacionales se instalarán en México durante el Mundial, en N+ te compartimos los detalles.

Serán siete equipos los que establecerán sus campamentos base en territorio mexicano para preparar sus partidos de la fase de grupos y descansar entre encuentros del Mundial 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, Se Declara Listo para la Realización del Mundial

¿Cuáles son las selecciones que estarán en México?

En total, 39 equipos estarán concentrados en Estados Unidos, siete en México y dos en Canadá. De acuerdo con la FIFA, las selecciones que eligieron tierras mexicanas como sede de concentración son:

Colombia

Irán

Corea del Sur

México

Sudáfrica

Túnez

Uruguay

Estos equipos utilizarán instalaciones deportivas y hoteles en distintas ciudades del país como parte de sus campamentos base de equipos, espacios considerados fundamentales para el rendimiento de jugadores y cuerpos técnicos durante la competencia.

La FIFA explicó que estos espacios funcionan como una "segunda casa" para los equipos y representan un componente esencial en la logística del Mundial.

Además, el organismo señaló que la presencia de selecciones nacionales generará derrama económica, promoción turística y actividad comercial en ciudades que no necesariamente tendrán partidos oficiales.

El Mundial de 2026 será el primero con 48 selecciones participantes y se llevará a cabo de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

FBPT