¿Qué Selecciones se Instalarán en México por Mundial 2026? Estos Son los 7 Equipos
Confirman siete selecciones que se instalarán en México para el Mundial 2026; te contamos cuáles son
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Confirman siete selecciones que se instalarán en México para el Mundial 2026; te contamos cuáles son
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La FIFA confirmó qué selecciones nacionales se instalarán en México durante el Mundial, en N+ te compartimos los detalles.
Serán siete equipos los que establecerán sus campamentos base en territorio mexicano para preparar sus partidos de la fase de grupos y descansar entre encuentros del Mundial 2026.
En total, 39 equipos estarán concentrados en Estados Unidos, siete en México y dos en Canadá. De acuerdo con la FIFA, las selecciones que eligieron tierras mexicanas como sede de concentración son:
Colombia
Irán
Corea del Sur
México
Sudáfrica
Túnez
Uruguay
Estos equipos utilizarán instalaciones deportivas y hoteles en distintas ciudades del país como parte de sus campamentos base de equipos, espacios considerados fundamentales para el rendimiento de jugadores y cuerpos técnicos durante la competencia.
La FIFA explicó que estos espacios funcionan como una "segunda casa" para los equipos y representan un componente esencial en la logística del Mundial.
Además, el organismo señaló que la presencia de selecciones nacionales generará derrama económica, promoción turística y actividad comercial en ciudades que no necesariamente tendrán partidos oficiales.
El Mundial de 2026 será el primero con 48 selecciones participantes y se llevará a cabo de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.
FBPT