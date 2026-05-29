¿Quién Ganó los Boletos del Mundial 2026? Sheinbaum Entregó los Premios

En Mañanera del Pueblo de hoy, 29 de mayo de 2026, de la presidenta Claudia Sheinbaum, dieron a conocer quién ganó los boletos del Mundial, en N+ te compartimos cómo entregó los premios.

En ese sentido, anunciaron a las jóvenes ganadoras del concurso "Representa a México en la Inauguración del Mundial", dinámica con la que se buscó reconocer a aficionadas mexicanas y acercarlas a uno de los eventos deportivos más importantes de este año.

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Las entradas otorgadas corresponden al encuentro inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, programado para el próximo 11 de junio de 2026 en el Estacio Ciudad de México y a boletos para partidos en Monterrey y Guadalajara.

Ellas son las ganadoras de los boletos del Mundial

Las ganadoras de los boletos de la máxima justa del futbol fueron invitadas a Palacio Nacional para recibir de manera simbólica los boletos, ellas con las niñas que fueron premiadas:

Karla Itzel Peña Vilchis para Guadalajara.

Para Monterrey la ganadora fue Daira Yaretzi Díaz García.

Brianna Ameli Medina Cortés para CDMX.

Yolett Cervantes Cuaquehua fue ganadora del boleto de la inauguración en la CDMX.

Cabe señalar que el Mundial 2026 será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. En el caso de México, el Estadio Ciudad de México será sede del partido inaugural, además de otros encuentros del torneo.

FBPT