¿Quién Ganó los Boletos del Mundial 2026? Sheinbaum Entregó los Premios

En la Mañanera del Pueblo anunciaron a las ganadoras del concurso para asistir al Mundial 2026

Sheinbaum entrega boleto del Mundial.Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con la ganadora del boleto para la inauguración del Mundial. Foto: N+

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