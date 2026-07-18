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Sigue el Querétaro vs América En Vivo: Alineaciones y Minuto a Minuto del Partido Liga MX 2026

Por acá puedes ver el Querétaro vs América en vivo online gratis, con las alineaciones, el resumen minuto a minuto y cómo va el marcador del partido de Jornada 1 de la Liga MX 2026.

Querétaro vs América en vivo gratis minuto a minuto del partido de Liga MX Apertura 2026Querétaro y América hacen su debut este sábado 18 de julio en la Liga MX 2026. Foto: Cuartoscuro

Contexto

El partido de Querétaro vs América marca el debut de ambos equipos en el Torneo Apertura de la Liga MX 2026, por eso acá te traemos el LiveBlog, para que cheques las alineaciones y sigas el minuto a minuto online gratis del juego este sábado 18 de julio.

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