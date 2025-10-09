Futbolista 'Se Rompe' el Cuello Luego de Chocar contra Valla Publicitaria

Samuel Asamoah, futbolista togolés del Guangxi Pingguo, de la segunda división de la liga china, se rompió el cuello tras chocar contra un anuncio publicitario.

Su club informó que está hospitalizado y teme que quede discapacitado de por vida, luego del golpe que afectó las cervicales.

Los hechos ocurrieron el domingo pasado cuando su equipo enfrentaba al Chongqing Tonglianglong, en duelo de futbol profesional.

Este miércoles fue operado "con éxito", según informó su club en un comunicado, y se recupera de la intervención. Agregó que su estado de salud es estable.

¿Cómo ocurrió el accidente de Asamoah?

Las imágenes de televisión mostraron el momento en el que Samuel Asamoah intentaba cubrir el balón sobre la banda y un jugador rival lo chocó por la espalda.

El africano se fue de frente y se estrelló contra la valla publicitaria que estaba a poca distancia donde se disputaba el esférico.

De acuerdo con el parte médico, el togolés sufrió "una dislocación y fracturas de (diferentes) vértebras cervicales, así como un bloqueo vertebral".

Además, presenta una compresión nerviosa, indicó el club chino en un comunicado al día siguiente del partido.

Corre el riesgo de sufrir una paraplejia severa y se perderá todos los partidos restantes de la temporada. Su carrera también podría verse gravemente afectada

Con información de AFP

