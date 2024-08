Exclusiva en N+: Gaby Agúndez Envía Potente Mensaje a México tras Quinto Lugar en París 2024

La clavadita Gabriela Agúndez envió en exclusiva en N+ un potente mensaje a México tras obtener el quinto lugar en la final de la competencia individual femenina desde plataforma de 10 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La mexicana Gaby Agúndez comentó que disfrutó su competencia y destacó que haber llegado a los Juegos Olímpicos de París fue un logro a pesar de todas las adversidades que se le presentaron en el camino.

Disfruté mi competencia y me quedo con eso. La verdad, haber llegado aquí a pesar de todas las adversidades que se presentaron en el camino fue un logro, hay mucho detrás de esta competencia y me siento contenta de haber siempre puesto como prioridad esto, que era mi sueño, y al final ya estando aquí lo disfruté.

"Anhelaba mucho la medalla"

La clavadista comentó que disfrutó participar con Alejandra Orozco en la plataforma 10 metros sincronizados femenino, en donde quedaron en quinto lugar de la competencia.

Disfruté participar con Ale en los sincronizados donde quedamos en quinto, en la individual que también quedé en quinto, esta vez me voy con dos quintos lugares, pero me quedo con el apoyo y todo el respaldo que tuve para llegar aquí. Agradezco muchísimo a todos los que me apoyaron y me estuvieron siguiendo hasta el final.

Sin embargo, Gaby Agúndez dijo que le hubiera gustado irse de sus segundos Juegos Olímpicos con una medalla que no se logró.

“No sé ahorita todavía exactamente cómo me siento, me hubiera gustado irme de mis segundos Juegos Olímpicos con una medalla, pero no se logró, y eso me tiene medio agüitada, uno siempre quiere regresar con las manos llenas y hoy voy con las manos vacías, en verdad anhelaba mucho la medalla y no se me dio”.

Envía mensaje a México

La clavadista Gaby Agúndez envió un mensaje a México, pues comentó que no es fácil pararse en una plataforma y destacó que existe mucha preparación y entrenamiento detrás de cada clavado.

Le digo a México, a todos los que vieron mi competencia, que no es fácil pararse en esa plataforma, hay mucho detrás de cada clavado, mucha preparación, mucho entrenamiento, mucho corazón, de verdad que lo dejé todo en cada entrenamiento de cada día.

¿En qué lugar quedaron las mexicanas en clavados individuales de París 2024?

En la final de la plataforma de 10 metros individual que se realizó hoy 6 de agosto de 2024, las mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez buscaron una nueva presea para México, en la competencia, pero no se logró, ya que obtuvieron el octavo y quinto lugar respectivamente.

El lunes 5 de agosto de 2024, Ale Orozco y Gaby Agúndez clasificaron a la final de la competencia individual femenina desde plataforma de 10 metros, aunque la prueba fue dominada nuevamente por las clavadistas de China.

Aunque las mexicanas comenzaron su participación en la semifinal con calificaciones bajas, mientras avanzó la prueba Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez remontaron para colocarse en el quinto y noveno lugar respectivamente.

Alejandra Orozco sufrió para remontar la posición 16 de 18 que obtuvo con un fallido primer clavado de dificultad 3, pero logró finalizar en la quinta posición y lograr uno de los 12 lugares para la final con 312 puntos.

Dicha calificación metió de lleno a Orozco, de 27 años, en la pelea por la medalla de bronce, ya que la de oro y plata, parecen reservadas para las chinas Hongchan Quan y Yuxi Chen.

