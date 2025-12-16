FIFA Anuncia a los Ganadores del Premio The Best, Esta es la Lista de Galardonados
La FIFA dio a conocer a las y los jugadores ganadores al premio The Best, el cual reconoce a los mejores de la última temporada
Este martes 16 de diciembre la FIFA anunciará a las y los ganadores de los premios The Best, los cuales reconocen a lo mejor de la pasada temporada en el mundo del futbol. La gala premiará a entrenadores, jugadores y clubes, así como a los goles mas espectaculares de la campaña. En ese sentido, el organismo rector del futbol ya dio a conocer a algunos de los premiados, entre los cuales se encuentra la futbolista mexicana Lizbeth Ovalle, quien ganó el premio al mejor gol en el futbol femenil.
A continuación te dejamos la lista de jugadoras y jugadores nominados al premio The Best:
Jugadoras Nominadas al Premio The Best
- Sandy Baltimor (Francia y Chelsea)
- Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea)
- Aitana Bonmati (España y Barcelona)
- Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea)
- Mariona Caldentey (España y Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current)
- Diani Kadidiatou (Francia y Olympique Lyon)
- Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyon)
- Patri Guijarro (España y Barcelona)
- Lindsey Heaps (Estados Unidos y Olympique Lyon)
- Lauren James (Inglaterra y Chelsea)
- Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal)
- Ewa Pajor (Polonia y Barcelona)
- Claudia Pina (España y Barcelona)
- Alexia Putellas (España y Barcelona)
- Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal)
- Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal
Jugadores Nominados al Premio The Best
- Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain)
- Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern Munich)
- Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain)
- Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea)
- Pedri (España y Barcelona)
- Raphinha (Brasil y Barcelona)
- Mohamed Salah (Egipto y Liverpool)
- Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (España y Barcelona)
En cuanto a los otros dos premios que se entregan durante la gala, se trata de la mejor entrenadora y el mejor entrenador. Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, se encuentra entre los nominados a este premio.
Lista de Ganadores del Premio The Best
- Mejor portera: Hannah Hampton
- Mejor portero: Gianluigi Donnarumma
- Mejor afición: Zakho SC
- Premio al Fair Play: Andreas Harlass-Neuking
- Premio Marta: Lizbeth Ovalle
- Premio Puskás: Santiago Montiel
- Mejor entrenadora: Sarina Wiegman
- Mejor entrenador: Luis Enrique
- Mejor jugadora: Aitana Bonmatí
- Mejor jugador: Ousmane Dembélé
Mejor once femenino
- Hannah Hampton
- Lucy Bronze
- Leah Williamson
- Irene Paredes
- Ona Batlle
- Aitana Bonmatí
- Patricia Guijarro
- Claudia Pina
- Mariona Caldentey
- Alessia Russo
- Alexia Putellas
Mejor once masculino
- Gianluigi Donnarumma
- Achraf Hakimi
- Willian Pacho
- Virgil van Dijk
- Nuno Mendes
- Cole Palmer
- Jude Bellingham
- Vitinha
- Pedri
- Lamine Yamal
- Ousmane Dembélé