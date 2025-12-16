Inicio Deportes FIFA Anuncia a los Ganadores del Premio The Best, Esta es la Lista de Galardonados

FIFA Anuncia a los Ganadores del Premio The Best, Esta es la Lista de Galardonados

La FIFA dio a conocer a las y los jugadores ganadores al premio The Best, el cual reconoce a los mejores de la última temporada

La FIFA dio a conocer a las y los jugadores ganadores al premio The Best, el cual reconoce a los mejores de la última temporada. Foto: Getty Images

Este martes 16 de diciembre la FIFA anunciará a las y los ganadores de los premios The Best, los cuales reconocen a lo mejor de la pasada temporada en el mundo del futbol. La gala premiará a entrenadores, jugadores y clubes, así como a los goles mas espectaculares de la campaña. En ese sentido, el organismo rector del futbol ya dio a conocer a algunos de los premiados, entre los cuales se encuentra la futbolista mexicana Lizbeth Ovalle, quien ganó el premio al mejor gol en el futbol femenil.

A continuación te dejamos la lista de jugadoras y jugadores nominados al premio The Best:

Jugadoras Nominadas al Premio The Best

  • Sandy Baltimor (Francia y Chelsea)
  • Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea)
  • Aitana Bonmati (España y Barcelona)
  • Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea)
  • Mariona Caldentey (España y Arsenal)
  • Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current)
  • Diani Kadidiatou (Francia y Olympique Lyon)
  • Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyon)
  • Patri Guijarro (España y Barcelona)
  • Lindsey Heaps (Estados Unidos y Olympique Lyon)
  • Lauren James (Inglaterra y Chelsea)
  • Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal)
  • Ewa Pajor (Polonia y Barcelona)
  • Claudia Pina (España y Barcelona)
  • Alexia Putellas (España y Barcelona)
  • Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal)
  • Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal

Jugadores Nominados al Premio The Best

  • Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain)
  • Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain)
  • Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern Munich)
  • Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain)
  • Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea)
  • Pedri (España y Barcelona)
  • Raphinha (Brasil y Barcelona)
  • Mohamed Salah (Egipto y Liverpool)
  • Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain)
  • Lamine Yamal (España y Barcelona)

En cuanto a los otros dos premios que se entregan durante la gala, se trata de la mejor entrenadora y el mejor entrenador. Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, se encuentra entre los nominados a este premio.

Lista de Ganadores del Premio The Best

  • Mejor portera: Hannah Hampton
  • Mejor portero: Gianluigi Donnarumma
  • Mejor afición: Zakho SC
  • Premio al Fair Play: Andreas Harlass-Neuking
  • Premio Marta: Lizbeth Ovalle
  • Premio Puskás: Santiago Montiel
  • Mejor entrenadora: Sarina Wiegman
  • Mejor entrenador: Luis Enrique
  • Mejor jugadora: Aitana Bonmatí
  • Mejor jugador: Ousmane Dembélé

Mejor once femenino

  • Hannah Hampton
  • Lucy Bronze
  • Leah Williamson
  • Irene Paredes
  • Ona Batlle
  • Aitana Bonmatí
  • Patricia Guijarro
  • Claudia Pina
  • Mariona Caldentey
  • Alessia Russo
  • Alexia Putellas

Mejor once masculino

  • Gianluigi Donnarumma
  • Achraf Hakimi
  • Willian Pacho
  • Virgil van Dijk
  • Nuno Mendes
  • Cole Palmer
  • Jude Bellingham
  • Vitinha
  • Pedri
  • Lamine Yamal
  • Ousmane Dembélé
