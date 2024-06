Grupos Copa América 2024: ¿Cómo Quedaron las Llaves de la Primera Fase de Partidos?

La Copa América 2024 ha generado una gran expectativa debido a que reunirá a los mejores jugadores del continente, por lo que los aficionados del futbol desean saber todo sobre este torneo y a continuación te decimos cómo están conformados los grupos en los que se encuentran selecciones como México, Argentina y Brasil.

En N+ te hemos llevado la mejor cobertura de este certamen que se jugará en diferentes estadios de los Estados Unidos, como qué partidos serán transmitidos por televisión abierta, así como el calendario completo de la Selección Mexicana.

¿Cómo quedaron los grupos de la Copa América 2024?

Las 16 selecciones que jugarán la Copa América 2024 están divididas en cuatro grupos de cuatro equipos, entre los que destacan Argentina y Brasil como favoritos para levantar el trofeo. Así están conformados los grupos:

Grupo A

En este sector se encuentra el campeón de la pasada edición de la Copa América, Argentina, selección que buscará la hazaña de repetir y mantener el primer puesto del ranking de la FIFA. Estos países integran el Grupo A:

Argentina Chile Perú Canadá

Partidos del Grupo A

Argentina vs Canadá | Jueves 20 de junio

Perú vs Chile | Viernes 21 de junio

Perú vs Canadá | Martes 25 de junio

Chile vs Argentina | Martes 25 de junio

Argentina vs Perú | Sábado 29 de junio

Canadá vs Chile | Sábado 29 de junio

Grupo B

Este sector es liderado por la Selección Mexicana, que buscará recomponer el camino con una convocatoria con nuevo talento y pocos jugadores experimentados. Cabe señalar que este grupo se cruza en los Cuartos de Final con el sector A. Así quedó el grupo de México:

México Ecuador Venezuela Jamaica

Partidos del Grupo B

Ecuador vs Venezuela | Sábado 22 de junio

México vsJamaica | Sábado 22 de junio

Ecuador vs Jamaica | Miércoles 26 de junio

Venezuela vsMéxico | Miércoles 26 de junio

México vs Ecuador | Domingo 30 de junio

Jamaica vs Venezuela | Domingo 30 de junio

Grupo C

En este sector se encuentra uno de los máximos ganadores de Copa América, se trata de Uruguay, quien se topará con el anfitrión del torneo: Estados Unidos. Así quedó el Grupo C:

Estados Unidos Uruguay Bolivia Panamá

Partidos del Grupo C

Estados Unidos vs Bolivia | Domingo 23 de junio

Uruguay vs Panamá | Domingo 23 de junio

Panamá vs Estados Unidos | Jueves 27 de junio

Uruguay vs Bolivia | Jueves 27 de junio

Estados Unidos vs Uruguay | Lunes 1 de julio

Bolivia vs Panamá | Lunes 1 de julio

Grupo D

En este sector el favorito es Brasil, selección que cuenta con un plantel plagado de talento liderado por Vinicius Jr., además de que la verdeamarelha buscará revancha contra Argentina, quien los venció en la edición pasada. Así quedó el Grupo D:

Brasil Colombia Paraguay Costa Rica

Partidos del Grupo D

Colombia - Paraguay | Lunes 24 de junio

Brasil - Costa Rica | Lunes 24 de junio

Colombia - Costa Rica | Viernes 28 de junio

Paraguay - Brasil | Viernes 28 de junio

Brasil - Colombia | Martes 2 de julio

Costa Rica - Paraguay | Martes 2 de julio

¿Cómo se juega la Copa América 2024?

Las selecciones jugarán contra sus similares del mismo grupo y aquellas que finalicen en el primer y segundo puesto del sector avanzarán a los Cuartos de Final en partidos de eliminación directa, en los que los primeros de grupo se medirán ante los segundos.

La Fase de Grupos comienza este jueves 20 de junio con el partido inaugural de Argentina vs Canadá y finaliza el 2 de julio 2024 con los juegos de Brasil vs Colombia y Costa Rica vs Paraguay. Mientras que los Cuartos de Final se jugarán del 4 al 6 de julio.

Las Semifinales serán el 9 y 10 de julio, y el partido por el tercer lugar se realizará el 13 del mismo mes. La Gran Final se disputará el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium en Miami, Florida.

