Gustavo Ayón Deja el Basquetbol para Entrarle a la Política que, Asegura, ‘no es Cochina'

Gustavo Ayón, ex seleccionado nacional, ex jugador del Real Madrid y ex NBA, busca la presidencia municipal de Compostela, Nayarit: 'Tengo la corazonada de que haremos las cosas bien'