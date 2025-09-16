Henry Martín Sufre Nueva Lesión: ¿Cuánto Tiempo se Quedará Sin Jugar con el América?

Sin duda que el 2025 no ha sido el año de Henry Martin, porque se ha visto afectado por las lesiones, que no lo han dejado rendir a toda su capacidad. Fue este martes 16 de septiembre que se confirmó que el delantero del América estará nuevamente fuera de las canchas, debido a otra lesión.

El club América dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales y especificó que es lo que tiene Henry:

El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín, presenta un esguince de rodilla izquierda

Henry Martin recién había reaparecido en el terreno de juego. Fue ante las Chivas, el fin de semana, que vio acción. Sólo que sintió molestias y tuvo que salir luego de disputar sólo 20 minutos.

Así que su reciente lesión lo vuelve a mandar a recuperación en un momento en el que confiaba en retomar poco a poco el ritmo goleador. Hay que señalar que en lo que va del año, Martin ha estado ausente la mayor parte del tiempo y sólo participó en 10 partidos, sumando 513 minutos de juego.

Apenas en junio pasado se confirmó que Henry sufría un desgarre muscular en isquiotibiales izquierdos, por lo que causó baja inclusive de la Selección Mexicana.

Henry Martín Sufre Nueva Lesión en el Apertura 2025: ¿Cuánto Tiempo se Quedará Sin Jugar con el América?

Si buen el club América no ofreció detalles sobre la gravedad de la lesión, sí dejó en claro que "el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución".

De acuerdo con lo poco que se hizo saber hay varios escenarios: si es un esguince de primer grado, Henry Martin puede tardar en recuperarse de 1 a 4 semanas; lo recomendable es esperar el mes completo. Pero si es un esquince de segundo grado, la recuperación se estima entre 4 y 8 semanas sin jugar.

Lo único seguro por ahora es que el artillero de las Águilas no podrá ver acción en la jornada 9, cuando visiten a los Rayados del Monterrey.

Conviene recordar que además de Henry Martin, también se encuentra "tocado" el español Álvaro Fidalgo: sufrió un golpe en la rodilla, luego de chocar con un futbolista de las Chivas, en el duelo de la jornada 8. Fidalgo trabaja por separado, a la espera de que evolucione satisfactoriamente y llevarlo a Monterrey aunque sea como suplente.

Quienes están listos para regresar al terreno de juego son el mediocampista Alexis Gutiérrez, quien se perdió el clásico debido a que presentaba un golpe en la pierna, y el defensa Sebastián Cáceres, quien presentó sobrecarga muscular.

