Hijo de David Benavidez se Roba el Show y Dice que le Quiere Pegar al 'Canelo' Álvarez

David Benavidez sigue ampliando su racha invicta y luego de vencer el pasado fin de semana al ucraniano ucraniano Oleksandr Gvozdyk por decisión unánime en Las Vegas, Nevada, el 'Bandera Roja' mejoró su marca a 29 triunfos, sin ningún descalabro, por lo que los fanáticos exigen con más fervor una pelea ante el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez.

Pero quien se robó el show previo a dicho combate, fue David Benavidez Jr., hijo del pugilista de raíces mexicanas, quien además de mostrar sus dotes como boxeador, y seguramente seguirá los pasos de su padre, también dijo que ¡le quiere pegar al 'Canelo'!

Mientras Benavidez atendía a la prensa, le pidió a su hijo, que por cierto iba vestido idéntico a él, que subiera a la mesa y lanzara algunas combinaciones, lo que provocó las ovaciones de los asistentes.

David Benavidez’s son throws a nasty combo and then calls out Canelo Alvarez as Benavidez gets emotional about Father’s Day. #Boxing #BenavidezGvozdyk pic.twitter.com/mFiEn3Ftu2