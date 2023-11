¿Honduras Odia a México? Esto Respondió el Técnico Reinaldo Rueda

Los duelos de la Selección Mexicana frente a rivales del área de Concacaf suelen ser muy intensos, pues todos quieren vencer al conjunto verde por ser el más dominante a lo largo de los años, incluso se ha llegado a hablar de un 'odio' hacia el cuadro azteca.

Uno de esos países es Honduras, que siempre trata de darlo todo cuando enfrenta a los mexicanos. Pero ¿los catrachos odian a México?

El entrenador del equipo hondureño, el colombiano Reinaldo Rueda, aclaró de una vez por todas esta polémica, en el marco del enfrentamiento que ambas escuadras tendrán este viernes por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, en Tegucigalpa.

Por el contrario, el estratega sudamericano dijo que lejos de 'odiar' al equipo mexicano, lo que deben hacer es admirarlo y tratar de hacer las cosas como ellos.

Rueda insistió en que no hay 'odio', sino que solo se trata de una rivalidad importante que motiva a los seleccionados hondureños y a todo el país.

En el futbol no puede haber odios. Sin rivales no hay competencias, y si no hay competencia uno no crece. Sin rival no hay futbol, entonces no tengo por qué odiar a mi rival. Tengo que decir que es un rival al que le tengo que aprender, admirarle e intentar igualarlo, y si lo puedo superar, mejor todavía