Solo han pasado unos cuantos días del año y la Liga MX ya está de regreso con el torneo de Clausura 2024. La jornada 1 inició el viernes 12 de enero y no hay vuelta atrás, los equipos ya empezaron su camino para alcanzar la gloria. Por ello, te contamos cuáles serán los partidos a disfrutar en la jornada 2 con sus respectivos días y horarios.

La primera fecha de la Liga MX 2024 inició con victorias para Atlético San Luis, Pachuca, América, Monterrey, Pumas y Necaxa. En tanto, los partidos Querétaro vs Toluca y Chivas vs Santos terminaron en empate, mientras que León vs Tigres se disputará hasta el miércoles 17 a las 7 pm (tiempo del centro de México).

¿Cuándo empieza la jornada 2 del Clausura 2024 de la Liga MX? Horarios y Partidos

El primer partido de la jornada 2 se jugará el viernes 19 de enero a las 7 pm (tiempo del centro de México) cuando Necaxa visita a Puebla en el mítico Estadio Cuauhtémoc.

Cabe mencionar que el juego más llamativo es el Tigres vs Chivas, agendado a las 6 pm del domingo 21 de enero en el Estadio Universitario de la UANL.

En lo que respecta a la actividad de los equipos capitalinos, es decir, América, Cruz Azul y Pumas, estos jugarán contra Querétaro, Juárez y Atlético San Luis.

Mira la agenda completa de la jornada 2 de la Liga MX 2024:

Puebla vs Necaxa

Viernes 19 de enero, 7:00 p.m. (hora CDMX)

Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Atlético San Luis vs Pumas UNAM

Viernes 19 de enero, 9:00 p.m. (hora CDMX)

Sede: Estadio Alfonso Lastras Ramírez, San Luis Potosí

FC Juárez vs Cruz Azul

Viernes 19 de enero, 9:10 p.m. (hora CDMX)

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez

Toluca vs Mazatlán

Sábado 20 de enero, 5:00 p.m. (hora CDMX)

Sede: Estadio Nemesio Diez, Toluca

Dónde ver el partido: TUDN

América vs Querétaro

Sábado 20 de enero, 7:00 p.m. (hora CDMX)

Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México

Dónde ver el partido América vs Querétaro 2024: TUDN

Atlas vs Xolos Tijuana

Sábado 20 de enero, 9:00 p.m. (hora CDMX)

Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara

Tigres vs Chivas Guadalajara

Domingo 21 de enero, 6:00 p.m. (hora CDMX)

Sede: Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza

Dónde ver el partido Tigres vs Chivas 2024: TUDN

Santos vs Rayados Monterrey

Domingo 21 de enero, 8:00 p.m. (hora CDMX)

Sede: Santos Modelo Corona, Torreón

Dónde ver el partido: TUDN

Pachuca vs León

Miércoles 7 de febrero de 2024, 9:00 p.m. (hora CDMX)

Sede: Estadio Hidalgo, Pachuca

Tabla de posiciones tras Jornada 1 del Clausura 2024 de la Liga MX

Con un partido jugado, así se encuentra la tabla de posiciones de la Liga MX 2024, pero podría moverse antes de la jornada 2 debido al partido restante entre León y Tigres el próximo miércoles 17 de enero.

América Monterrey Necaxa Atlético San Luis Pachuca Pumas Toluca Querétaro Santos Guadalajara León Tigres Atlas Cruz Azul Juárez Mazatlán Puebla Tijuana

AIM