“El Puesto es para Mí”: Hugo Sánchez Pide Volver al Tri

Hugo Sánchez ha pedido que se le considere para dirigir nuevamente la Selección Nacional de Futbol. El exjugador señaló que los directivos mexicanos “están a tiempo” para elegirlo como reemplazo de Gerardo Martino.

Te recomendamos: Tom Brady Iniciará Carrera como Comentarista Hasta 2024

A través de una columna publicada en el diario Esto, el histórico delantero se candidateó para dirigir al Tri de cara al Mundial del 2026, que se celebrará entre Estados Unidos, Canadá y México. El Pentapichichi escribió:

Ese puesto está hecho para mí, y más ahora que no hay eliminatorias y se está clasificado junto a Estados Unidos y Canadá. Yo diría que la persona indicada sería Hugo Sánchez, pero con el respaldo del 100% de los dirigentes, como lo pedí en su momento y no me lo dieron