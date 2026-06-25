Infantino Celebra el Triunfo Mundialista de México y el Paso Perfecto en Fase de Grupos

Gianni Infantino celebró la victoria de México sobre Chequia y destacó el histórico paso perfecto del Tricolor, que por primera vez ganó sus tres partidos de la fase de grupos en un Mundial

México InfantinoFoto: Reuters.

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Con goles de Chávez, Quiñones y Fidalgo, México logra un paso perfecto en el Mundial. Infantino destaca el logro histórico del Tricolor. Conoce más sobre esta hazaña.

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