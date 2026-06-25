Infantino Celebra el Triunfo Mundialista de México y el Paso Perfecto en Fase de Grupos

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró la victoria por 3-0 de México sobre Chequia en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, y reconoció el paso perfecto del Tricolor de tres triunfos consecutivos por primera vez en su historia.

El dirigente destacó el logro alcanzado esta noche, luego de 18 ediciones de la Copa del Mundo en las que ha México participado, incluida la actual.

"Otra noche de celebraciones inolvidables en México, ya que la Selección Mexicana ganó sus tres partidos de la fase de grupos por primera vez", expresó Infantino a través de Instagram.

El líder del órgano rector del futbol a nivel internacional compartió una galería de los festejos del combinado nacional, pero también destacó que Chequia se despide del Mundial después de haber dejado una buena impresión.

La selección azteca se impuso en el Estadio Ciudad de México gracias a los goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, firmando una actuación inédita en la máxima competencia internacional de la FIFA.

Además, es la segunda vez que la Selección Mexicana clasifica a la siguiente ronda manteniendo el cero atrás. En el Mundial en casa en 1970 tampoco recibió gol en los tres primeros juegos: empate a cero contra la Unión Soviética; goleada de 4-0 a El Salvador y el triunfo por la mínima ante Bélgica.

Ahora queda pendiente saber cuál será el próximo rival del cuadro tricolor. Se sabe que será uno de los mejores terceros lugares de la primera fase.

De tres encuentros disputados, México consiguió tres victorias. La primera llegó en el partido inaugural del Mundial, celebrado el 11 de junio en el Coloso de Santa Úrsula, cuando derrotó a Sudáfrica.

La semana pasada venció 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara con una anotación de Luis Romo. Y la noche de este miércoles, cerró la fase del Grupo A una contundente victoria sobre el conjunto eslavo para reafirmar el liderato de su sector.