"México Siempre va a Buscar ser Protagonista", Dice Jimmy Lozano antes del Debut en Copa América

La Selección Mexicana de Futbol debuta este sábado en la Copa América 2024 ante su similar de Jamaica, en un torneo en el que busca ser protagonista, según las palabras del entrenador Jaime Lozano.

"Tenemos que ver un equipo duro, con claridad con el balón. Protagonista, siempre vamos a buscar ser protagonistas. Habrá veces en las que el rival te quite el balón y debemos saber qué hacer cuando no lo tengamos. En este caso, defendernos mejor", afirmó el Jimmy.

Un cero atrás sería buenísimo, después de los últimos partidos que hemos tenido, que no nos hagan gol pero defendiéndonos bien, no porque no pudo Jamaica sino porque concedamos pocas ocasiones.