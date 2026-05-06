"Nadie Ha Roto el Pacto", Javier Aguirre Confirma que Jugadores Deben Reportar con la Selección

Luego de la polémica generada por el llamado de Chivas a sus cinco jugadores convocados a la Selección Mexicana y el posterior comunicado del Tricolor en el que se aseguró que quien no reportara hoy con el equipoi nacional quedará fuera del Mundial 2026, Javier Aguirre ofreció una rueda de prensa para hablar del tema. En compañía de Duilio Davino, director deportivo de la Selección Nacional, el estratega del conjunto mexicano ratificó que "están citados todos los jugadores convocados para estar cenando todos juntos a las 8 de la noche". "El comunicado es muy claro: el que no venga, pues estará fuera del Mundial. Eso algo con lo que no podemos ser flexibles ni mucho menos", afirmó el 'Vasco'.

Aguirre también señaló que el acuerdo entre los clubes y la Selección para llamar jugadores, no se ha roto. "Nadie ha roto el pacto. La Liguilla se ha jugado sin seleccionados, de momento estamos todos conforme a lo que firmamos, a lo que hablamos, a lo que vimos". Además, el entrenador del Tricolor agradeció a todos los equipos de la Liga MX, haciendo una mención especial a Chivas y Toluca, los dos equipos por los que se generó la polémica reciente. "Quisiera agradecer a los clubes, a los dueños. El proyecto fue aprobado. Es un pacto que no se ha roto. Agradecer a todos los clubes, especialmente a Chivas y a Toluca, porque Chivas obviamente por el número de jugadores se vio afectado, evidentemente, y Toluca porque está compitiendo en el torneo continental y está aportándonos y ayudándonos en todo sentido a la Selección".

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