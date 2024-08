Aguirre: "Nadie Tiene Puertas Cerradas en la Selección Mexicana, sin Importar la Edad"

La presentación de Javier Aguirre como flamante entrenador de la Selección Mexicana se acerca y ha comenzado a especularse sobre su primera lista de convocados para el partido del próximo 7 de septiembre ante Nueva Zelanda, y luego el 10 del mismo mes contra Canadá.

Y aunque no reveló nombres, si dijo que las puertas de la Selección Mexicana estarán abiertas para todos, no importando la edad, con lo que lanzó un guiño a jugadores como Guillermo Ochoa, Hirving Lozano o Henry Martín, quienes fueron 'borrados' por Jaime Lozano, en la convocatoria de la pasada Copa América.

Todos los jugadores que sean mexicanos estarán considerados, no importa su edad, todos son evaluados y considerados. Nadie tiene las puertas cerradas; no me fijo más que en el nivel del jugador