El mundo de la lucha libre acaba de recibir una noticia que dejó a muchos de sus más fieles seguidores con una profunda tristeza: en una reciente presentación, John Cena anunció su retiro. Aquí te decimos cuándo será la despedida del luchador.

La leyenda de la WWE, John Cena, ha dedicado su vida a la lucha, además de incursionar en otros ámbitos como el cine, participando en películas como Rápidos y Furiosos, Escuadrón Suicida, The Marine, entre muchas otras.

John Felix Anthony Cena es un luchador profesional, actor y autor estadounidense, de 47 años, que primero saltó a la fama en la World Wrestling Entertainment (WWE) y luego tuvo éxito en el cine y la literatura.

El sábado 6 de julio de 2024, durante una aparición en Money in the Bank, John Cena anunció frente al público una importante noticia.

El luchador apareció de manera inesperada para dar a conocer una gira de retiro que tendrá lugar en 2025, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de despedirse de él.

Fueron las palabras del luchador, quien cuenta con 16 títulos de Campeón del Mundo de WWE, hacia los aficionados, quienes rápidamente reaccionaron rechazando el mensaje.

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCena pic.twitter.com/6TPnYI5iU2