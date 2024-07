Jorge Sánchez Asegura que Llega a Cruz Azul a 'Ganar Títulos'

El lateral mexicano Jorge Sánchez, flamante refuerzo de Cruz Azul, se comprometió a ganar títulos con La Máquina porque, dijo, sabe que llega a un equipo grande que tiene una afición leal.

"Sé que es un club muy grande, tenemos una afición muy leal y que exige demasiado para poner en alto al equipo. Vengo a ganar títulos, a lograr triunfos y espero en Dios que así sea", declaró Sánchez Ramos.

¿Por qué escogí Cruz Azul? Está claro, la tercera fue la vencida, tres veces me habían buscado y por fin se logró

Agregó que una de las cosas que le llamó la atención para aceptar la oferta fue el buen trabajo que hizo el entrenador Martín Anselmi la temporada pasada, pero además el proyecto que tiene Cruz Azul a futuro.

"El cambio que tuvo Anselmi fue grandioso. Desde enero me buscaron, tuve un par de llamadas, me presentaron el proyecto y la verdad me encantó la forma de pensar, de lo trabajadores que son. Llegar a este tipo de equipos con personas bien preparadas y con un proyecto a corto tiempo yo no dudé en venir", mencionó.

Estamos en un equipo bastante grande y primeramente Dios conseguiremos títulos y alegrías para la afición

Sánchez, con pasado americanista

Aunque Jorge Sánchez tiene pasado americanista, pues militó con las Águilas antes de partir a Europa, no quiso entrar en polémicas y dijo que 'lo pasado, pasado', y ahora está enfocado al ciento por ciento con el equipo de La Noria.

"Yo vengo a Cruz Azul a dar lo mejor de mí. Yo no toco el pasado, ya lo que fue, ya fue, agradezco lo que viví en América, Santos, Ajax y Porto. Fueron experiencias muy positivas, me tocó levantar grandes títulos con América, pero ahora estoy aquí pensando en Cruz Azul. Es mi único pensamiento, no voy a lo que pasó, voy al día a día. Es una de mis características que me levanto y sigo luchando”, declaró.

Santi Giménez me comentó que la afición es muy leal, exigente, pero siempre está apoyando. Lo quiero vivir, estoy ansioso por tener minutos para demostrar poco a poco mi potencial y que la gente esté contenta conmigo

"Me habría encantado que me fuera mejor en Europa": Sánchez

Sobre su paso por el futbol europeo, Jorge Sánchez reconoció que no le fue de la mejor manera, pero que no se arrepiente de haber tomado la decisión de jugar en el Viejo Continente, ya que trajo de regreso a México muy buenas experiencias.

"Estar en Europa, se vive diferente. Yo competía contra dos o tres jugadores muy jóvenes que los querían grandes clubes como Liverpool y Tottenham. Ese es un margen de estar en el día a día peleando, sé perfectamente que no fue lo que esperaba el ir Europa, pero no me arrepiento en lo absoluto porque siempre me he puesto objetivos y lo cumplí, uno que lamentablemente qué muchos jugadores mexicanos no han conseguido", explicó Jorge.

Yo fui y me habría encantado que me fuera de la mejor manera, sin embargo, vengo con una experiencia muy positiva en lo mental y físico.

Y añadió que "el poner el ejemplo es la parte más importante, lo que me ha caracterizado que me levanto y consigo todos los objetivos posibles".

Luego de que el Ajax de Amsterdam diera a conocer la baja de Jorge Sánchez del equipo, para regresar al futbol mexicano, seguidores del cuadro neerlandés 'celebraron' la salida del lateral y lo despidieron con algunos comentarios negativos.

Mostró orgulloso su nueva playera. Foto Cuartoscuro

"¿Alguien sabe cuánto ganamos en esto?", preguntó un aficionado en la red social X. Y otro respondió: "6 manzanas y un panecillo, eso es todo, pero más de lo que pensé".

"Nos pagaron una caja de cerveza", afirmó otro aficionado.

“Le faltó calidad, al menos no perdimos tanto dinero”, remarcó uno más.

