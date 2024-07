COI Da Luz Verde a Juegos Olímpicos eSports y Anuncia Fecha de Primera Edición

¡Los Juegos Olímpicos de los eSports serán una realidad a partir del próximo año! Este martes 23 de julio de 2024, la 142 Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó por unanimidad la creación de esta justa deportiva.

De tal manera, la primera edición de los Juegos Olímpicos de deportes electrónicos se celebrará en 2025 en Arabia Saudita.

Cabe señalar que la votación en la asamblea olímpica —reunida en París— se realizó a mano alzada y fue de manera unánime; no se registraron votos en contra ni abstenciones.

Lo anterior después de una larga exposición para destacar que los eSports respetarán los valores olímpicos.

Con ello se dio el visto bueno a la propuesta de la Ejecutiva del COI y del Comité de Arabia Saudita, que alcanzaron un acuerdo a 12 años.

A HISTORIC VOTE!



The 142nd IOC Session votes for the creation of the Olympic Esports Games.



Mark the date 🥳 pic.twitter.com/CPRrwrirba