Chávez Jr. Revela que 'Encerrones' en Anexos por Parte de su Padre le Provocaron Traumas

Julio César Chávez Jr. volvió al centro de la polémica, esta vez al asegurar que los encierros a los que lo sometió su padre para tratar de combatir sus problemas de adicciones, le generaron traumas ya que esa no era la manera de querer ayudarlo.

En una entrevista con TUDN, el Junior reconoció la disposición de su padre por querer ayudarlo, pero asegura que encerrarlo no fue lo mejor porque lo alejó de su familia, y cuando salía tenía problemas con su esposa.

Vinieron los encerrones en México, que me causaron un trauma, la verdad. Yo sé que mi papá siempre quiso ayudarme, pero no fue la manera, estar encerrado, sin ver a mi familia. Salía yo y tenía problemas con mi esposa por lo mismo de que no estaba yo y que otra vez volvía a consumir