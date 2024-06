Lakers Cumplen 'Capricho' a LeBron James y Eligen a su Hijo Bronny en Draft 2024 de la NBA

Los Lakers de Los Ángeles le cumplieron el 'capricho' a su estrella LeBron James, y eligieron a su hijo Bronny James en el Draft 2024 de la NBA, con lo que, por primera vez en la historia de la Liga, una pareja de padre e hijo compartirá equipo y duela en el torneo estadounidense.

Como se esperaba, Bronny James, de 19 años, fue la elección de segunda ronda de los Lakers con el número 55.

'King James', de 39 años, hacía tiempo que había expresado su voluntad de compartir equipo junto a su hijo mayor antes de cerrar su legendaria carrera en el basquet.

"En la historia de la NBA nunca hubo un padre y un hijo que hayan compartido una cancha. Es algo que puede ser mágico", declaró el mánager general de los Lakers, Rob Pelinka.

Varias familias ilustres del basquetbol tuvieron a padres e hijos en la NBA, como Dell Curry (padre) y Stephen Curry (hijo), pero ninguna al mismo tiempo.

LeBron, ganador de cuatro anillos de campeón, el último de ellos con los Lakers en 2020, tiene una cargada agenda antes de que pueda compartir vestuario con su hijo en Los Ángeles.

El máximo anotador histórico de la NBA volverá a liderar a un equipo olímpico de Estados Unidos el próximo mes en los Juegos de París mientras se espera que Bronny sea parte del grupo con el que los Lakers jueguen la Liga de Verano en Las Vegas.

"¡Felicidades a Bronny James por ser drafteado por LosÁngeles Lakers!", escribió en X Earvin 'Magic' Johnson, leyenda de la franquicia oro y púrpura.

Congratulations to Bronny James on being drafted by the Los Angeles Lakers! This is a historic moment because LeBron and Bronny are the first father-son duo to play in the NBA at the same time and on the same team. Watching Bronny suit up for the @Lakers during Summer League in… pic.twitter.com/jGRbGiD0n6