Lionel Messi, campeón con Argentina en el Mundial de futbol de Catar 2022, aparecerá en un anuncio de una reconocida marca de cerveza en el Super Bowl LVIII que se disputará el próximo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Anheuser-Busch Company, líder en producción de cerveza, anunció que el futbolista del Inter Miami de la 'Major League Soccer' (MLS) encabezará su campaña con su participación en un anuncio de su producto.

We've got the GOAT! Messi is officially joining #TeamULTRA in 2024! 😤 pic.twitter.com/M5X9acfqDx

En el pasado mes de diciembre Messi fue nombrado embajador de esta marca, patrocinadora de la próxima Copa América que se jugará en Estados Unidos entre el 20 de junio y 14 de julio de este año.

En el anuncio de 60 segundos se podrá observar al exjugador del Barcelona en una playa jugando al futbol con un perro; en un momento para de patear el balón y acude a un bar, le dice "hola" a la chica que atiende la barra y le señala que le sirva una cerveza.

"El Super Bowl es el momento más importante de la publicidad y nuestro objetivo es cautivar una vez más a nuestra audiencia cuando el mundo está mirando", afirmó Kyle Norrington, director comercial de Anheuser-Busch, respecto a esta campaña.

This #SuperBowlLVIII, Messi proves that a Superior Light Beer is worth the wait. Tag a friend you can't wait to grab an ULTRA with. #GameOnULTRA pic.twitter.com/MnDasXIWi1