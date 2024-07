Miles de Personas Ovacionan a la Selección de España en la Plaza de Cibeles de Madrid

Toda una fiesta resultó el recibimiento de miles de aficionados a los flamantes campeones de la Eurocopa 2024, la selección de España, en la icónica Plaza de Cibeles, donde se encuentra la sede de Ayuntamiento de Madrid.

El turibús, que previamente había recorrido la glorieta de San Bernardo, la Plaza de Colón o la Puerta de Alcalá entre la alegría de multitud de seguidores, llegó al Ayuntamiento donde le esperaba el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

"¡Somos campeones de Europa!", repitió tres veces el capitán del equipo, Álvaro Morata, al abrir los discursis de los jugadores en una plaza de la Cibeles abarrotada.

Todos los que estamos aquí hemos crecido viendo a Iker Casillas, a Fernando Torres, a David Villa, a Xavi, Andrés Iniesta, a todos los campeones del mundo. Ellos nos han enseñado cómo se lucha, cómo se trabaja en equipo, y cómo se consigue esto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al recibirlos en el palacio de la Moncloa, les invitó a ir "por todas". "Queremos mucho, queremos más", les dijo a los jugadores.

La plaza Cibeles lució abarrotada. Foto Reuters

Fueron recibidos por el rey Felipe VI

Después de ser recibidos por el rey Felipe VI y Sánchez, los Lamine Yamal, Nico Williams, Morata y Rodri iniciaron su paseo por la ciudad en un autobús rojo descubierto con una inscripción llamativa en inglés: "It's only the beginning" ("es solo el principio").

Foto Reuters

Con una camiseta blanca con el dorsal 4 delante -en alusión a las cuatro Eurocopas de su palmarés-, y saludando a derecha e izquierda a los aficionados que aguardaron horas en un día de mucho calor, los jugadores fueron hasta la plaza de Cibeles para concluir las celebraciones.

