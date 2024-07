Elizabeth Trujillo Carranza, mamá de la tiradora mexicana Alejandra Valencia, narró en entrevista exclusiva para N+ la emoción que sintió por la medalla de bronce que ganó su hija, junto con Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, el equipo femenil de tiro con arco en los Juegos Olímpicos París 2024.

Entrevistada por Danielle Dithurbide y Eduardo Salazar para Despierta, la mamá de Alejandra Valencia destacó que tuvo la oportunidad de acompañar a su hija a los Juegos Olímpicos en París.

Al ser cuestionada sobre la importancia del apoyo familiar para Alejandra Valencia, Elizabeth Trujillo comentó que siempre apoyan a su hija y destacó la cercanía que tiene con la atleta mexicana, especializada en tiro con arco, por "cualquier cosa que pueda ocurrir".

Claro estamos aquí, no podemos estar dentro con ella en la villa, nosotros estamos fuera y pues nosotros para venir (a París) no teníamos ni pensado cómo hacerle pues porque no hubiéramos podido, a nosotros nos patrocinaron y aprovechamos la oportunidad y dijimos pues adelante, pues vamos a ir a apoyar y dar todo lo que podamos, que sepa que estamos cerca para cualquier cosa que pase.