Madre de Carlos Salcedo Dice que Orden de Captura en su Contra fue por Influencias de su Hijo

El pleito del futbolista Carlos Salcedo con su familia sigue dando de qué hablar luego de que la señora María Isabel Hernández Navarro, madre del jugador del FC Juárez, hiciera público un video donde fijó su postura luego de darse a conocer que en Jalisco se giró una orden de aprehensión en su contra por la muerte de José Félix 'N', por la supuesta disputa de una herencia.

Hernández Navarro acusó a su hijo Salcedo de haber utilizado su poder económico e influencias para que la autoridad de Jalisco actuara de esa manera.

La orden judicial fue otorgada por un juez de control con sede en Tonalá, Jalisco, luego de que el Ministerio Público acreditó que María Isabel y su hija Paola Salcedo, recientemente fallecida, estarían implicadas en homicidio.

"Hablan de una fecha, de un 5 de marzo, que mi hija se presentó con un hombre a amenazar al fallecido José Félix. Totalmente falso porque el día 3 de marzo a mí me operan, el 4 me dan de alta y mi hija estuvo toda la convalecencia, por más de 10 días, no sé cómo mi hija pudo estar en dos lugares al mismo tiempo", relata María Isabel.

Relaciona orden de aprehensión con homicidio de su hija

La señora Hernández Navarro dijo que el caso de José Félix 'N' tiene que ver con que ella esté pidiendo justicia por el homicidio de su hija Paola Salcedo.

"En el caso del feminicidio de mi hija nos hemos presentado por más de tres veces, se cateó la casa de mi hija, presentamos pruebas, se presentaron a dos supuestos autores materiales y todavía no se ha girado orden de presentación para Andrea Esmeralda Navarro Elizondo, y en mi caso giraron la orden de aprehensión sin habernos notificado, sin haber presentado oficio, y en mi caso no se gira orden de presentación ni se señalan autores materiales, extrañamente aparece una orden de aprehensión después de que yo pido justicia para mi hija", comenta en el video.

Me parece muy extraño que en dos casos similares la Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía de Jalisco actúan de formas diferentes.

Dijo que todo el enredo se debe a que su hijo Carlos Salcedo tiene dinero e influencias que hicieron que la involucraran en el homicidio de José Félix 'N'.

Con tristeza por ser mi hijo una figura pública, tener el poder adquisitivo, tener tráfico de influencias, tener medios, se manejan las cosas muy diferentes y se hace el proceso diferente.

"Quiero justicia para mi hija Paola Salcedo, te amo, hija", finalizó.

Madre de Futbolista ‘Carlos Salcedo’ es Acusada de Participar en un Homicidio: Confirma Fiscalía

