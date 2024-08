El medallista de plata olímpico mexicano, Marco Verde, espera que la presea ganada en París 2024 sirva de motivación para las nuevas generaciones de boxeo, para que se den cuenta de que sí se pueden alcanzar los objetivos y metas grandes, como lo es una presea en una justa veraniega.

"Que las futuras generaciones vean y que sepan que ¡sí se puede! Después de 40 años se logró otra medalla de plata en boxeo. Las nuevas generaciones me vieron en nacionales y que vean que se puede. Trabajando duro se puede lograr una medalla olímpica, todos se pueden plantear una medalla olímpica, y hasta una medalla de oro", declaró el pugilista que llegó a la gran final de París 2024 donde enfrentó a Asdkhuja Muydinkhujaev.

Y luego de su hazaña olímpica, Verde Álvarez quiere descansar de todo el trajín que ha significado el haber ganado medalla, y por ahora no quiere pensar sobre su futuro en el boxeo. Lo único que tiene claro es que seguirá estudiando.

"Ahorita voy a descansar. Tuve una pequeña lesión en la mano y me voy a enfocar en eso, en recuperarme bien, para posteriormente volver a entrenar, seguir estudiando y ya después lo que venga. Mi padre siempre me ha dicho que estudie, también mi entrenador. Es algo que yo quiero más que nada porque el día de mañana no sé qué pueda pasar, tal vez ya no pueda boxear, y por eso quiero tener mi carrera terminada", detalló Marco.

Sobre mi futuro no lo sé, lo que sí sé es que voy a seguir estudiando.

Sobre una posible incursión en el boxeo profesional, dijo que por ahora no quiere pensar en eso, pero que sí ha soñado con ser campeón del mundo.

Me imagino con un título mundial, pero este sentimiento que me llevo de una medalla no se va a comparar. Si es algo que pasa por mi mente (el ser campeón).

Lamenta que el boxeo esté en peligro para Los Ángeles 2028

Marco Verde lamentó el rumor de que el boxeo podría dejar de ser deporte olímpico a partir de Los Ángeles 2028, por una disputa entre el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Asociación Internacional de Boxeo (AIB). Y aunque no hay una confirmación oficial, dijo que dolería mucho que el pugilismo desapareciera de las competencias olímpicas.

Marco Verde y su entrenador Radamés Hernández. Foto Sergio Meléndez N´+

"Si duele porque en los pasados Juegos Olímpicos (París 2024) el estadio estaba lleno apoyando el boxeo. Además ¿a quién no le gusta ver el boxeo? Y más, a nosotros nos quitaron la careta, entonces fue todavía más emoción. Saber que hay posibilidad que quitan el boxeo en Los Ángeles 2028 duele bastante", afirmó Marco.

Aclara que no tuvo que vender un carro para viajar a París

El mazatleco aclaró un rumor que apareció en redes sociales en el sentido de que supuestamente tuvo que vender su automóvil para poder costear el viaje de su madre y familia a París 2024, lo cual dijo, "es falso porque ni siquiera tenemos carro".

A raíz del 'chisme', un directivo de la marca de autos Mazda se puso en contacto con él y prometió que le regalaría un coche nuevo.

Marco Verde al lado de su madre. Foto Sergio Meléndez N+

"Me puse en contacto con la persona de Mazda, le dije: esto es falso. No sé ni como se hizo el mitote. Ni siquiera tenemos carro. Mi papá y yo nos hemos movido en moto toda la vida. Todo eso fue falso. Creo que Mazda de todas maneras me va a dar el auto, pero yo le dije la verdad", aclaró Verde.

Me acuerdo cuando estuve en Panamericanos y clasifiqué, que me propuse a regalarle el viaje a París a mi mamá, y así fue, pero con los apoyos que me dieron de becas y estímulos

"No todo es violencia en Sinaloa"

Marco Verde dijo que su medalla también sirvió para demostrar que en Sinaloa no todo es violencia, y que también hay deportistas de gran nivel que pueden dar alegrías al estado y a todo el país.

Que la gente vea que no todo es violencia porque cuando escuchan Sinaloa siempre lo relacionan con el 'Chapo' (Guzmán), incluso en otros países. Pero que vean que también muchos deportistas han logrado muchas medallas en Juegos Olímpicos y en el terreno profesional en boxeo.

¿A qué boxeadores admira Marco Verde?

El medallista olímpico Marco Verde reveló los nombres de algunos de los púgiles profesionales que admira en la actualidad, donde destaca el ucraniano Vasyl Lomachenko.

La persona que admiro mucho se llama (Vasyl) Lomachenko, dos veces medallista en Juegos Olímpicos. De México admiro a gente como Óscar Valdez, Canelo Álvarez por esa disciplina que ha tenido, Juan Manuel Márquez, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao.

