Maribel 'Pantera' Ramírez Sufría Bullying y Fue a Entrenar Boxeo; Ahora es una Campeona

En un viaje prácticamente exprés, la peleadora mexiquense Maribel 'Pantera' Ramírez fue hasta Nueva Zelanda y regresó como flamante campeona intercontinental de peso súper pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), luego de imponerse por la vía de la decisión unánime a la local Michelle Preston.

Pero antes de la contienda, y como ha sido en varias ocasiones de su vida, Maribel tuvo que ir en contra de la adversidad para lograr el objetivo de ser campeona en el mundo del boxeo.

La pelea por el campeonato de la AMB se llevó a cabo el 18 de julio y Maribel tenía planeado el vuelo de salida el sábado 13 de julio, pero problemas con la visa le impidieron salir ese día, y todo se retrasó hasta el domingo 14 de julio.

"Salimos para Nueva Zelanda el domingo en la mañana, se me se me hizo muy difícil, perdí la noción del tiempo, teníamos la preocupación de saber si íbamos a llegar o no, y arribamos hasta el martes; llegamos todos adoloridos, la cintura me dolía mucho por estar tanto tiempo sentada", relató 'La Pantera'. Y es que tuvo que hacer un vuelo de 8 horas a Chile, y ahí esperar otras 8 horas para partir a Nueva Zelanda, en otro viaje que duró ¡12 horas!

Maribel y su entrenador Alejandro Mendoza llegaron el martes 16 de julio y de inmediato trataron de aclimatarse al nuevo horario, pues el miércoles fue la ceremonia de pesaje y ya el jueves peleaba.

"Le dije al profe Mendoza que al principio me sentí medio norteada, mareada, pero después de que salimos a caminar, aclimaté mi cuerpo. El profe siempre me dice que vayamos a caminar, a conocer, a trotar un poco y eso fue lo que me ayudó", contó Maribel.

Maribel 'Pantera' Ramírez logró coronarse

El día de la pelea también tenía las condiciones en contra pues peleaba ante la local Preston, pero además la afición que se dio cita en el lugar del encuentro nunca paró de vitorear a su peleadora.

"Todo el tiempo fue '¡Preston, Preston!', y en ese momento yo lo único que escuchaba era a mi profe. Pero había veces que cuando gritaban '¡Preston!', me prendía y más iba por ella”, recordó Maribel.

Al final, y tras una intensa batalla, la mexicana Maribel 'Pantera' Ramírez se impuso por la vía de la decisión unánime a la local Michelle Preston y se ganó el reconocimiento no solo de su rival, sino de los aficionados presentes.

Lo más bonito es lo que pasa uno cuando se va al extranjero, yo ya estoy acostumbrada. La verdad me gusta mucho pelear fuera de mi país. Dicen que nadie es profeta en su país y pues la verdad a mí a mí sí me gusta salir a representar a México, es algo muy bonito. A Michelle le di las gracias. Las oportunidades llegan por algo, ella siempre se enfrenta con las mejores, entonces ya es fue un extra más que haya ido allá y ganar

Aprendió a boxear para defenderse del bullying

Maribel Ramírez tuvo que tomar cartas en el asunto para defenderse de un par de chicas que cada que llegaba a su casa de trabajar, la estaban esperando para quitarle su dinero, y si no se dejaba, la agarraban a golpes.

Me metí a entrenar boxeo porque sufría bullying, me quitaban mi dinero cerca de mi casa. Dos muchachas siempre me esperaban, ya sabían cuando cobraba, a qué hora llegaba y siempre me esperaban

"Pensé: 'ya me voy a meter al boxeo para defenderme, no puedo dejar que siempre me agarren, que me quiten mi dinero'; pero además estaba llenita y se burlaban, entonces eso también me motivó a empezar a entrenar", mencionó 'La Pantera'.

Hasta la fecha le doy gracias a las muchachas que me quitaban mi dinero porque me impulsaron a ir a un deporte

Además del boxeo, también vende frutas y verduras

No todo es boxeo para Maribel Ramírez. La campeona tiene que combinar su actividad deportiva con un trabajo: vende frutas y verduras en un tianguis que se pone en la colonia Vasco de Quiroga, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX.

Trabajo con mi familia en un tianguis donde vendemos frutas y verduras. Creo que es algo bueno porque además del boxeo, pues ahí tengo algo con mi familia. Mi padre me decía: 'esto es de ustedes, que no les dé miedo el trabajo, cualquier trabajo que hagan es bueno, hay que saber de todo un poco, que no les dé miedo o pena’

Ahora, Maribel Ramírez es toda una celebridad en el tianguis en el que trabaja, donde la han visto crecer hasta verla convertirse en una campeona mundial.

