Mauricio Pochettino, Listo para Ser el Nuevo Entrenador de la Selección de EUA

De acuerdo con información de medios de comunicación especializados en deportes, el argentino Mauricio Pochettino será el nuevo entrenador de la selección de futbol de Estados Unidos.

Mauricio Pochettino relevaría en el cargo a Gregg Berhalter y tendrá la misión de elevar el nivel del combinado de las Barras y las Estrellas rumbo a la cita clave del Mundial de 2026, que organizará Estados Unidos junto a México y Canadá.

🚨🇺🇸 Mauricio Pochettino becomes the new USMNT manager, leading the US to World Cup 2026.



After contacts with several managers, former Chelsea and Spurs head coach says yes to proposal and project, as per reports in US overnight.



Poch’s back. 🤝🏻 pic.twitter.com/e6JmmU2AGz