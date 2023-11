¿Verstappen Ayudará a Checo Pérez en el GP de Brasil 2023 Tras su Choque? Esto Dijo

Pese a que la relación entre Max Verstappen y 'Checo' Pérez no es la mejor, ambos pilotos supieron dejar atrás las rencillas y en la actual temporada de la Fórmula 1 tuvieron un gran inicio, pero ahora que el mexicano peligra en la pelea por el subcampeonato, sobre todo después del choque que sufrió en el GP de México, el neerlandés habló sobre la posibilidad de ayudar a su compañero de escudería en el Gran Premio de Brasil 2023.

Horas previo al inicio de las prácticas libres, el campeón virtual de la F1 aseguró que espera no tener que ayudar al tapatío para mantener en el segundo lugar en el campeonato de pilotos, pues confía en la capacidad de Sergio.

"Creo que al final del día no debería depender de mí el que consiga los puntos, pero confío en que ‘Checo’ pueda mantenerse delante, porque creo que de media tenemos el coche más rápido", mencionó Verstappen previo al arranque del GP de Brasil, donde curiosamente hace un año pasó algo similar.

Nota relacionada: Así Fue el Choque de Checo Pérez que lo Dejó Fuera de la Carrera | Video

Video: Checo Pérez Presume Foto ‘Echándose’ un Elote en Calles de Guadalajara

¿Qué pasó entre Checo Pérez y Max Verstappen en el GP de Brasil 2022?

En aquella carrera, el mexicano se disputaba contra Charles Lecrerc el subcampeonato de la 'Máxima Categoría'. Los ingenieros de Red Bull le pidieron a Max que le cediera su lugar a Pérez, para que pudiera hacer más puntos, pero el neerlandés se negó por completo.

"Se los dije desde el verano pasado. Chicos, no me vuelvan a pedir eso. ¿Lo tienen claro? Les di mis razones y me mantengo en ellas", fue la respuesta que le dio a los ingenieros en aquel entonces.

Como era de esperarse, el tapatío terminó molesto con su compañero: "Estoy muy sorprendido con lo que hizo Verstappen, después de todo lo que he hecho por él. Si tiene dos campeonatos, es por mí".

Video: "Fue un Triunfo de Checo Pérez, Apostó por Ganar": David Faitelson

En la recta final de la temporada 2023 de la F1, Checo Pérez necesita mostrar su mejor versión en los tres GP's que quedan (Brasil, Las Vegas y Abu Dabi), para mantenerse alejado de Lewis Hamilton en el campeonato de pilotos.

Historias recomendadas: