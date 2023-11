Max Verstappen Critica Show de Bienvenida a la F1 en Las Vegas: '¡Parezco Payaso!'

La Fórmula 1 vuelve a Las Vegas 41 años después, esta vez como promotora del Gran Premio que se desarrolla por las calles de la ciudad, con una recta de casi dos kilómetros y con un frío que será un reto para neumáticos y pilotos. Además de la competencia en la pista, habrá todo un el espectáculo alrededor.

A la fiesta se han sumado la mayoría de pilotos con cascos especiales, mostrando su ilusión en entrevistas y redes sociales por pasar un fin de semana de competición en Las Vegas, aunque no es el caso del ya campeón del mundo de 2023, el neerlandés Max Verstappen, quien ya empezó a quejarse.

El gran favorito, como antes de empezar casi cada Gran Premio de esta temporada -solo en Singapur los primeros libres ya rompieron su latente superioridad-, ha sido el más crítico en la ceremonia de apertura, en la que subieron a los pilotos a unas plataformas en la recta principal.

'Mad Max' continuó con sus críticas al afirmar que la de Las Vegas no será una carrera emocionante.

No creo que sea emocionante. Ya para mí, un circuito callejero no es muy interesante, sobre todo, con estos coches nuevos, demasiado pesados y cuando tienes poco agarre, no ayuda

Verstappen añadoó que "obviamente, el escenario va a lucir genial, con todos los coches corriendo en la avenida principal, pero el circuito, en general, no es el más ilusionante. Los Fórmula 1 actuales son más divertidos en curvas rápidas y aquí, no hay muchas".

Ya para finalizar reconoció que a él no le gustan ese tipo de espectáculos en las carreras, pues él creció viendo pura competencia.

A algunas personas les gusta un espectáculo un poco más. A mí no me gusta nada, crecí viendo sólo el lado del rendimiento de las cosas, y así es como lo veo yo también. Así que para mí, me gusta estar en Las Vegas, pero no tanto para correr