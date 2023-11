Messi Celebra con la Afición del Inter de Miami su Octavo Balón de Oro

La estrella argentina Lionel Messi recibió un homenaje de la afición del Inter Miami por su recién conquistado octavo Balón de Oro, en una noche de festividades con un amistoso contra otro equipo de la MLS, el New York City FC.

Justo antes del encuentro, el '10' salió al campo con las gradas a oscuras, iluminadas solamente por los celulares de los aficionados en pie, y caminó hasta el centro con su Balón de Oro en las manos.

"Messi, Messi, Messi", le gritó la hinchada del Inter, que casi volvió a llenar el estadio DRV PNK, a pesar de que la temporada ya terminó para el equipo floridano. Ante las muestras de afecto, Lionel mostró su beneplácito:

Gracias por estar acá, por este lindo homenaje. Para mí es algo muy hermoso poder compartirlo con ustedes. Me demostraron mucho cariño, me hicieron sentir como en casa. Es una ciudad de mucho latino en la cual me encuentro muy cómodo y nos manejamos muy bien, así que muchas gracias