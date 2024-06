Lionel Messi Confirma que no Asistirá con Argentina a los Juegos Olímpicos de París 2024

El futbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 no contará con una de sus grandes figuras: la de Lionel Messi.

El astro argentino descartó que vaya a reforzar al combinado albiceleste en la próxima justa olímpica debido a lo ajustado del calendario, pero también porque aceptó que, a su edad, ya no está para jugar todo.

"Hablé con (el entrenador Javier) Mascherano y los dos enseguida entendimos la situación. Es un momento difícil porque ahora está la Copa América y serían dos o tres meses seguidos fuera del club", afirmó el atacante zurdo.

Lo que sí hizo, fue dejar las puertas abiertas para jugar un Mundial más, el de Canadá-EUA y México 2026.

"Está buenísimo tener récords o seguir consiguiendo cosas, pero no estaría en un Mundial simplemente por decir que estuve en seis Mundiales. Si estoy bien y se da todo para poder estar, perfecto, pero estar por estar tampoco", explicó 'La Pulga'.

Y matizó al precisar que "tampoco tengo ninguna necesidad ni apuro de comprometerme en decir que sí o que no".

Messi adelantó que piensa cerrar su legendaria carrera en el futbol como jugador del Inter de Miami.

"Hoy por hoy, creo que (el Inter Miami) va a ser mi último club, sí", declaró.

El capitán albiceleste, concentrado con su selección para la Copa América 2024 no ha avanzado una posible fecha para colgar las botas.

VIDEO: Los Tucanes de Tijuana le Dedican Llamativo Corrido a Lionel Messi

Su compromiso con el Inter Miami, donde aterrizó en julio de 2023, se extiende hasta el final de la temporada 2025 de la MLS.

'La Pulga', de 37 años, reconoció que no se siente preparado para el retiro después de dos décadas de carrera profesional en la que fue reconocido con ocho Balones de Oro.

El delantero, que nunca jugó en la máxima categoría del futbol de su país, reiteró que no ha decidido sus planes de futuro fuera del césped.

Siempre dije que técnico no me veo, no me gustaría ser, pero el futbol y la vida dan tantas vueltas que uno nunca sabe. Lo veo difícil la verdad. Pero sí algo relacionado con el futbol porque es mi vida y me encanta