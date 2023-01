Estalla Euforia por Tatuajes de Messi

El furor por Lionel Messi no tiene límites, y mucho menos en Rosario, la ciudad que vio nacer al ídolo argentino, donde algunos de los principales estudios de tatuajes no se dan abasto para atender las solicitudes recibidas para inmortalizar en la piel el rostro del ídolo, tras ganar la anhelada tercera Copa del Mundo con la Albiceleste.

"Es una locura, y va a ser una locura todavía, porque creo que tengo citas para varios meses. Si bien ya teníamos bastantes consultas diarias, un promedio de 50, hoy en día tenemos más de 300. Explotó, sinceramente. No damos abasto", contó Maximiliano Carreras en Studio Orbe, su local en el centro rosarino.

Las principales peticiones: la imagen de Messi, principalmente levantando la tan preciada copa, pero dentro de las peticiones también destaca el seleccionador Lionel Scaloni, nacido a pocos kilómetros de Rosario, además del arquero e ídolo "Dibu" Martínez.

"Y después viene algo más simple como la fecha, el apellido Messi, algunas palabras que se han dicho en el Mundial, por ejemplo el 'qué mirás bobo' (frase de 'la Pulga' que se hizo viral). Lo que sentimos acá por Leo es increíble, porque que sea de Rosario y para todo el mundo nos llena de orgullo", remarcó.

Maximiliano es un tatuador con currículum "messiánico", pues fue él quien el año pasado tatuó a Antonela Roccuzzo, esposa del astro: "Le hice tres, uno fue por su abuelo en la pierna, después le hice un colibrí en las costillas y después la pelotita de la 'Snitch dorada', de Harry Potter, atrás en el brazo".

Fue por medio de Instagram que la familia Roccuzzo contactó al estudio, en el que trabajan ocho tatuadores. "Estamos muy contentos de eso, que sientan confianza con nosotros", señaló.

Al estudio llegan decenas de historias, como la de Jerónimo, quien está a punto de cumplir 18 años, y, acompañado por su madre, eligió de último momento a la imagen de Messi besando la copa. El aficionado sacó su cita desde hace meses, elegiendo previamente a una gata como su primer tatuaje, pero tras el suceso histórico, cambió de parecer.

En el estudio Slave Tattoo también se vive una situación similar, en la que reciben miles de mensajes solicitando citas todos los días: "Se ha duplicado, triplicado y hasta a veces quintuplicado la demanda de tatuajes de Messi, del 'Dibu' Martínez y la copa y cosas relacionadas al campeonato", indicó José María “El Pela”, tatuador del lugar.

"Ni bien estuvo el pitazo final en el último gol de Montiel, ahí empezaron a llover mensajes de la gente para reservar su turno", subrayó, y confirmó que aunque "Messi es la figurita más requerida, necesita de mucho tamaño y mucho trabajo", por lo que hay gente que solo pide la copa con la fecha y las ya tres estrellas u otros símbolos del momento.

En su estudio, antes de la final trabajaban con citas que iban desde los 45 a 60 días de espera, pero ahora va de 60 a 90. "De todos modos, cuando son tatuajes chiquitos vemos cómo hacemos y tratamos de meterlos antes, no por una cuestión de plata, sino por cumplir con las promesas que ha hecho la gente".

Según datos de los estudios rosarinos, un tatuaje de Messi puede llegar a costar, dependiendo de los detalles, de 30 mil 000 pesos argentinos (167 dólares, aproximadamente) para arriba.

"Desde que tengo uso de razón lo amo. Es mi ídolo, es un ejemplo como persona, como jugador, no tengo palabras. No hay parámetros, estadísticas, no hay nada", sentenció Agustín Barbosa mostrando, en la pierna izquierda, su tatuaje de Messi besando la copa, aún fresco y protegido.

