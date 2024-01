¡Messi es The Best! El Argentino Gana su Tercer Premio a Mejor Jugador del Mundo

El futbolista argentino Leo Messi obtuvo este lunes su tercer galardón The Best a Mejor Jugador del Mundo, por delante del noruego Erling Haaland y del francés Kylian Mbappé.

Messi, que no estuvo presente en la gala, conquistó su segunda Ligue 1 con el Paris Saint Germain, fue el máximo asistente de la competición y acabó en el mejor Once del Año de la Liga francesa durante el periodo que cubre el premio The Best, desde el 19 de diciembre de 2022 -un día después de la final de la Copa del Mundo de 2022- hasta el 20 de agosto de 2023.

El jugador nacido en Rosario, Argentina, ya ganó este galardón en 2019, por delante de Virgil Van Dijk y Cristiano Ronaldo, y en el 2022, superando a Kylian Mbappé y Karim Benzema.

Thierry Henry recibió el premio The Best en representación de Messi, quien se ausentó de la gala. Foto: AP

Tras completar su segunda temporada en el PSG, Messi decidió abandonar Europa y marcharse al Inter Miami, con el que ganó la Leagues Cup, su primer título en Estados Unidos, y anotó 11 goles en 14 partidos, aunque no consiguió clasificar al equipo a los playoffs de la MLS.

En octubre, Messi recibió en París su octavo Balón de Oro, en reconocimiento principalmente al Mundial que conquistó en diciembre de 2022 con Argentina, la tercera estrella en la camiseta de la albiceleste.

A sus 36 años, con todo ganado en Europa y siendo el máximo goleador histórico de Argentina, el próximo reto de Messi es la Copa América que se disputará en Estados Unidos entre junio y julio de 2024.

A nivel de clubes, Messi se ha reunido en Miami de cara a la próxima temporada con sus excompañeros del Barcelona Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez.

Aitana Bonmatí es la mejor jugadora

Además, Aitana Bonmatí, futbolista del Barcelona y de la selección española, ganó el premio The Best a mejor futbolista, por delante de la colombiana Linda Caicedo, del Real Madrid, y de la también española Jennifer Hermoso, de Tigres UANL de la Liga Mx femenil.

Bonmatí ganó entre agosto de 2022 y agosto de 2023 la Liga española, la Supercopa de España y la Liga de Campeones con el Barcelona, además del Mundial de Australia y Nueva Zelanda con la selección española.

Aitana también se llevó el Balón de Oro en octubre. Foto: AP

La mediocampista cierra de este modo un 2023 de ensueño en el que también se llevó el Balón de Oro en octubre, superando a la australiana Sam Kerr y a su compatriota Salma Paralluelo, y el Balón de Oro del Mundial. Sucede en el palmarés a Alexia Putellas, ganadora en las dos últimas ediciones.

Hace dos semanas cuando acababa el 2023 me entró cierta nostalgia, ha sido un año excepcional y único, que recordaré toda la vida. Empezar 2024 recogiendo este premio es un orgullo, pero se lo debo a los equipos a los que he pertenecido. Sin ustede no estaría aquí ni sería la jugadora que soy hoy en día. Estoy encantada de pertenecer a una generación de personas que está cambiando las reglas del juego y del mundo

Bonmatí se convirtió en la primera futbolista en la historia en ganar todos los títulos que jugó la pasada temporada y fue elegida Mejor Jugadora en todos ellos.



