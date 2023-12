La futbolista mexicana María Sánchez, ex de Tigres femenil, se convirtió en la jugadora mejor pagada de la National Women's Soccer League (NWSL), primera división femenina de Estados Unidos, luego de que su equipo, el Houston Dash renovara su contrato por tres años más, con opción a uno más.

De acuerdo con medios locales como The Equalizer y The Wall Street Journal, la mexicana aceptó un contrato por 1.5 millones de dólares "más bonos".

De esta manera, la jugadora mexico-estadounidense desplazó a Trinity Rodman, hija del famoso exjugador de la NBA Dennis Rodman, que tiene un contrato de 1.1 millones de dólares por cuatro años con las Washington Spirit.

A través de la página oficial del Houston Dash, Sánchez agradeció la confianza recibida por su club dijo que está ansiosa por regresar a entrenar y "alcanzar nuevos éxitos".

Tengo el privilegio de representar a una ciudad y un grupo de fanáticos tan increíbles. Las palabras no pueden describir la gratitud que tengo por el apoyo infinito que he recibido mientras representaba a Dash. No puedo esperar a volver a trabajar y alcanzar nuevos niveles de éxito para el club.