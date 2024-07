Mexicanas en Tiro con Arco: ¿Cuándo Son los Cuartos de Final en Juegos Olímpicos París 2024 

Las mexicanas Ángela Ruiz, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez se clasificaron a los Cuartos de Final en Tiro con Arco en Equipos Femenil en los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que aquí en N+ te decimos cuándo y a qué hora se disputará esta ronda eliminatoria.

Las arqueras mexicanas lograron sumar 1,986 puntos en 72 flechas lanzadas individualmente, consiguiendo colocarse en el tercer lugar de la clasificación por equipos, lo cual les dio el pase automático a los Cuartos de Final, al estar dentro de los cuatro mejores países.

Los otros países que lograron su clasificación directa a los Cuartos de Final son: Corea del Sur, China e India, quienes al igual que México están a la espera de su rival que saldrá de los equipos que ganen su enfrentamiento en los Octavos de Final.

En dicha instancia, que se disputará el domingo 28 de julio, los encuentros que se realizarán son los siguientes: Chinese Taipei vs Estados Unidos, Francia vs Países Bajos, Indonesia vs Malasia y Gran Bretaña vs Alemania.

¿Cuándo son los Cuartos de Final de Tiro con Arco Equipos Femenil?

Los cuatro duelos de los Cuartos de Final se realizarán el domingo 28 de julio 2024 y el enfrentamiento de las mexicanas Ale Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez iniciará en punto de las 7:01 horas (tiempo del centro de México). Así están programados los juegos:

Rival por definir vs India - 6:15 horas

- 6:15 horas República de Corea vs Rival por definir - 6:38 horas

vs Rival por definir - 6:38 horas México vs Rival por definir - 7:01 horas

vs Rival por definir - 7:01 horas Rival por definir vs China - 7:24 horas

¿Cuándo se entregan las medallas de Tiro con Arco Equipos Femenil?

Ese mismo día, es decir el domingo 28 de julio, se tienen programadas las Semifinales y los duelos por las medallas de bronce y oro. Estos son los horarios de los enfrentamientos:

Semifinal 1 - 7:47 horas

- 7:47 horas Semifinal 2 - 8:10 horas

- 8:10 horas Final por Medalla de Bronce - 8:48 horas

- 8:48 horas Final por Medalla de Oro - 9:11 horas

