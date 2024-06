México Debuta Ante el Local Francia en el Torneo sub-23 'Maurice Revello'

El prestigioso torneo 'Maurice Revello', antes llamado 'Esperanzas de Toulon', que reúne a las mejores selecciones y jugadores sub-23 del orbe, dio inicio el lunes y la selección mexicana debutará en el certamen este miércoles ante el equipo local Francia.

El equipo mexicano es un invitado habitual a este certamen y este jueves estará cumpliendo su participación número 28 del torneo europeo donde han conseguido un título, dos subcampeonatos y cuatro terceros lugares.

La escuadra del entrenador Ricardo Cadena está integrado por jugadores como Rodrigo Huescas de Cruz Azul, Ramón Juárez del América, Alex Padilla del Athletic de Bilbao, Luca Martínez Dupuy de Rosario Central, entre otros.

🔴 Mexico unveil their squad for the @TournoiMRevello 2024



🇲🇽 Find out the 2⃣4⃣ players who will represent@miseleccionmx during the #TMR2024



➡️ https://t.co/EZU43u6fd0 pic.twitter.com/2HdN6HkGgZ