Así Quedó Conformado el Grupo de México para la Copa América 2024

En un sorteo que resultó confuso, quedaron definidos los grupos para la próxima edición de la Copa América que se celebrará en junio y julio del 2024 en los Estados Unidos.

Y es que a México le cambiaron al tercer rival por lo menos tres veces.

Como cabeza de serie, la selección mexicana quedó ubicada en el Grupo B, y después se definieron como contendientes a las selecciones de Ecuador y Venezuela. El 'relajo' se hizo para elegir al cuarto integrante de ese sector.

En primera instancia había salido Bolivia, pero como en los grupos no pueden estar tres o más integrantes de una confederación, lo cambiaron por 'Concacaf 6', que saldrá del repechaje entre Costa Rica y Honduras.

Pero de nueva cuenta decidieron cambiarlo y finalmente Jamaica quedó como el cuarto integrante del Grupo B, mientras que 'Concacaf 6' pasó al Grupo D, considerado 'el de la muerte'.

Así quedaron los grupos:

Grupo A:

Grupo B

Grupo C

Grupo D

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! 🏆



Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! 🤩



Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM